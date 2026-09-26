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The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612194
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка

Издание на черном 180-граммовом аудиофильском виниле. A1. Start Me Up. A2. Hang Fire. A3. Slave. A4. Little T &amp; A. A5. Black Limousine. A6. Neighbours. B1. Worried About You. B2. Tops. B3. Heaven. B4. No Use In Crying. B5. Waiting On A Friend.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Tattoo You (0602438349456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Издание на черном 180-граммовом аудиофильском виниле. A1. Start Me Up. A2. Hang Fire. A3. Slave. A4. Little T &amp; A. A5. Black Limousine. A6. Neighbours. B1. Worried About You. B2. Tops. B3. Heaven. B4. No Use In Crying. B5. Waiting On A Friend.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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