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Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка

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Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - фото 1
Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - фото 1
  • Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854370312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Was Just a Kid, Amsterdam, Sorry, Broken Machine, Live Like Animals, Soda, I'm Not Made By Design, Particles, Get Better, Hell, Yeah, Afterlife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка

Track List

A1I Was Just A Kid
A2Amsterdam
A3Sorry
A4Broken Machine
A5Live Like Animals
A6Soda
B1I'm Not Made By Design
B2Particles
B3Get Better
B4Hell, Yeah
B5Afterlife

Отзывы о товаре Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854370312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nothing But Thieves
Альбом (сингл)
BROKEN MACHINE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Was Just a Kid, Amsterdam, Sorry, Broken Machine, Live Like Animals, Soda, I'm Not Made By Design, Particles, Get Better, Hell, Yeah, Afterlife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1I Was Just A Kid
A2Amsterdam
A3Sorry
A4Broken Machine
A5Live Like Animals
A6Soda
B1I'm Not Made By Design
B2Particles
B3Get Better
B4Hell, Yeah
B5Afterlife
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Nothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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