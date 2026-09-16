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Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка

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Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка

Компиляция лучших записей и избранных хитов Роберта Крэйя. Переиздание на двух 180-граммовых аудиофильских виниловых пластинках. Американский блюзовый гитарист и певец Роберт Крэй родился в 1953 году. Осваивать гитару Крэй начал еще в подростковом возрасте, а в 70-х годах основал собственную группу Robert Cray Band. В 1987 году альбом Крэя Strong Persuader достиг 13-го места в американском чарте, что в век синтезаторов для блюзовой пластинки было беспрецедентно высоким результатом. Этот альбом и по сей день остаётся самой популярной работой исполнителя, На счету музыканта 5 премий Грэмми, а его имя включено в Зал славы блюза.

Отзывы о товаре Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Компиляция лучших записей и избранных хитов Роберта Крэйя. Переиздание на двух 180-граммовых аудиофильских виниловых пластинках. Американский блюзовый гитарист и певец Роберт Крэй родился в 1953 году. Осваивать гитару Крэй начал еще в подростковом возрасте, а в 70-х годах основал собственную группу Robert Cray Band. В 1987 году альбом Крэя Strong Persuader достиг 13-го места в американском чарте, что в век синтезаторов для блюзовой пластинки было беспрецедентно высоким результатом. Этот альбом и по сей день остаётся самой популярной работой исполнителя, На счету музыканта 5 премий Грэмми, а его имя включено в Зал славы блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Cray - Collected (8719262016514) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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