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Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка

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Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 1
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 2
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 3
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 4
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 5
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 6
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 7
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 8
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 9
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 10
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 11
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 12
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 13
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 1
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 2
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 3
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 4
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 5
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 6
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 7
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 8
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 9
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 10
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 11
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 12
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 13
  • Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Heritage, The Devil's Orchard, I Feel The Dark, Slither, Nepenthe, H?xprocess, Famine, The Lines In My Hand, Folklore, Marrow Of The Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка

Heritage — десятый студийный альбом шведской метал-группы Opeth, выпущенный в сентябре 2011 года лейблом Roadrunner Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде с постером. Альбом был записан в начале 2011 года в Atlantis Studios в Стокгольме, спродюсирован Микаэлем Окерфельдтом, звукорежиссёром — Янне Ханссон, а сведением — Стивен Уилсон (первый альбом после Damnation 2003 года, над которым он работал с группой, хотя и не как продюсер). Он приобретает более прогрессивное роковое звучание, что группа хотела сделать уже давно, что резко контрастирует с прогрессивным дэт-металом их прошлых альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Opeth
Альбом (сингл)
Heritage
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Heritage, The Devil's Orchard, I Feel The Dark, Slither, Nepenthe, H?xprocess, Famine, The Lines In My Hand, Folklore, Marrow Of The Earth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Heritage — десятый студийный альбом шведской метал-группы Opeth, выпущенный в сентябре 2011 года лейблом Roadrunner Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде с постером. Альбом был записан в начале 2011 года в Atlantis Studios в Стокгольме, спродюсирован Микаэлем Окерфельдтом, звукорежиссёром — Янне Ханссон, а сведением — Стивен Уилсон (первый альбом после Damnation 2003 года, над которым он работал с группой, хотя и не как продюсер). Он приобретает более прогрессивное роковое звучание, что группа хотела сделать уже давно, что резко контрастирует с прогрессивным дэт-металом их прошлых альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - Heritage (8719262039162) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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