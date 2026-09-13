Morphine - Good (8719262019904) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720486
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Good, The Saddest Song, Claire, Have A Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot'm Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morphine - Good (8719262019904) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good, The Saddest Song, Claire, Have A Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot'm Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитLonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Train Of Thought Instrumental Demos (2003) (0194...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262019904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Good, The Saddest Song, Claire, Have A Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot'm Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good, The Saddest Song, Claire, Have A Lucky Day, You Speak My Language, You Look Like Rain, Do Not Go Quietly Unto Your Grave, Lisa, The Only One, Test-Tube Baby / Shoot'm Down, The Other Side, I Know You (Part I), I Know You (Part II)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Morphine - Good (8719262019904) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Morphine - Good (8719262019904) виниловая пластинка