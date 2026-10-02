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Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - A Swingin&#039; Affair (0602508502927) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gordon, Dexter
filter_none Товар входит в коллекцию Gordon, Dexter

Коллекция Gordon, Dexter


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508502927]
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка

Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508502927]
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin Affair
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - A Swingin' Affair (0602508502927) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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