Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 98945
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3 620 руб.
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Коллекция HILL, LAURYN
Коллекция HILL, LAURYN
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Lost Ones
|A3
|Ex-Factor
|A4
|To Zion
|A5
|Doo Wop (That Thing)
|B1
|Superstar
|B2
|Final Hour
|B3
|When It Hurts So Bad
|B4
|I Used To Love Him
|C1
|Forgive Them Father
|C2
|Every Ghetto, Every City
|C3
|Nothing Even Matters
|D1
|Everything Is Everything
|D2
|The Miseducation Of Lauryn Hill
|D3
|Can't take my eyes off you
|D4
|Tell Him
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Lost Ones
|A3
|Ex-Factor
|A4
|To Zion
|A5
|Doo Wop (That Thing)
|B1
|Superstar
|B2
|Final Hour
|B3
|When It Hurts So Bad
|B4
|I Used To Love Him
|C1
|Forgive Them Father
|C2
|Every Ghetto, Every City
|C3
|Nothing Even Matters
|D1
|Everything Is Everything
|D2
|The Miseducation Of Lauryn Hill
|D3
|Can't take my eyes off you
|D4
|Tell Him
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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