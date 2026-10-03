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Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка

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Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 1
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 2
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 3
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 4
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 5
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 6
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 7
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 1
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 2
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 3
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 4
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 5
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 6
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 7
  • Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HILL, LAURYN
filter_none Товар входит в коллекцию HILL, LAURYN

Коллекция HILL, LAURYN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка

Track List

A1Intro
A2Lost Ones
A3Ex-Factor
A4To Zion
A5Doo Wop (That Thing)
B1Superstar
B2Final Hour
B3When It Hurts So Bad
B4I Used To Love Him
C1Forgive Them Father
C2Every Ghetto, Every City
C3Nothing Even Matters
D1Everything Is Everything
D2The Miseducation Of Lauryn Hill
D3Can't take my eyes off you
D4Tell Him

Отзывы о товаре Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751942219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lauryn Hill
Альбом (сингл)
THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Intro
A2Lost Ones
A3Ex-Factor
A4To Zion
A5Doo Wop (That Thing)
B1Superstar
B2Final Hour
B3When It Hurts So Bad
B4I Used To Love Him
C1Forgive Them Father
C2Every Ghetto, Every City
C3Nothing Even Matters
D1Everything Is Everything
D2The Miseducation Of Lauryn Hill
D3Can't take my eyes off you
D4Tell Him
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lauryn Hill - The Miseducation Of (0888751942219) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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