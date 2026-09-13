Tony Bennett - Duets Ii (8713748982713) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
Duets Ii
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720464
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
Duets Ii
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Lady is a Tramp, One for My Baby (And One More for the Road), Body and Soul, Don't Get Around Much Anymore, Blue Velvet, How Do You Keep The Music Playing, The Girl I Love, On The Sunny The Street, Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me), Speak Low, This Is All I Ask, Watch What Happens, Stranger In Paradise, The Way You Look Tonight, Yesterday I Heard the Rain, It Had to Be You, When Do the Bells Ring for Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Bennett - Duets Ii (8713748982713) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lady is a Tramp, One for My Baby (And One More for the Road), Body and Soul, Don't Get Around Much Anymore, Blue Velvet, How Do You Keep The Music Playing, The Girl I Love, On The Sunny The Street, Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me), Speak Low, This Is All I Ask, Watch What Happens, Stranger In Paradise, The Way You Look Tonight, Yesterday I Heard the Rain, It Had to Be You, When Do the Bells Ring for Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8713748982713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Tony Bennett
Альбом (сингл)
Duets Ii
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Lady is a Tramp, One for My Baby (And One More for the Road), Body and Soul, Don't Get Around Much Anymore, Blue Velvet, How Do You Keep The Music Playing, The Girl I Love, On The Sunny The Street, Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me), Speak Low, This Is All I Ask, Watch What Happens, Stranger In Paradise, The Way You Look Tonight, Yesterday I Heard the Rain, It Had to Be You, When Do the Bells Ring for Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Lady is a Tramp, One for My Baby (And One More for the Road), Body and Soul, Don't Get Around Much Anymore, Blue Velvet, How Do You Keep The Music Playing, The Girl I Love, On The Sunny The Street, Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me), Speak Low, This Is All I Ask, Watch What Happens, Stranger In Paradise, The Way You Look Tonight, Yesterday I Heard the Rain, It Had to Be You, When Do the Bells Ring for Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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