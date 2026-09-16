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Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка

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Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 1
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 2
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 3
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 4
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 5
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 6
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 7
Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Resistance
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 1
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 2
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 3
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 4
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 5
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 6
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 7
  • Babymetal - Metal Resistance (Gold &amp; Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297411218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Resistance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Road of Resistance, Karate, Awadama Fever, Yava!, Amore, Meta Taro, From Dusk Till Dawn, GJ!, Sis. Anger, No Rain, No Rainbow, Tales Of Destinies, The One - English Ver. -
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Road of Resistance, Karate, Awadama Fever, Yava!, Amore, Meta Taro, From Dusk Till Dawn, GJ!, Sis. Anger, No Rain, No Rainbow, Tales Of Destinies, The One - English Ver. -

Отзывы о товаре Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297411218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Resistance
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Road of Resistance, Karate, Awadama Fever, Yava!, Amore, Meta Taro, From Dusk Till Dawn, GJ!, Sis. Anger, No Rain, No Rainbow, Tales Of Destinies, The One - English Ver. -
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Road of Resistance, Karate, Awadama Fever, Yava!, Amore, Meta Taro, From Dusk Till Dawn, GJ!, Sis. Anger, No Rain, No Rainbow, Tales Of Destinies, The One - English Ver. -
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Babymetal - Metal Resistance (Gold & Black Splatter) (0711297411218) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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