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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 10
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 11
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 12
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 13
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 14
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 15
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 16
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 17
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 18
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 19
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 10
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 11
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 12
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 13
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 14
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 15
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 16
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 17
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 18
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 19
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719893
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
1800
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, кг.
1.05

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит

Scarlett SC-EK21S42 – электрический чайник мощностью 1800 Вт и объемом 1.8 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Эргономичная ручка и закрытый нагревательный элемент делают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Встроенное окно способствует более удобному контролю уровня воды Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Благодаря цветовому решению, прибор отлично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S42 графит




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Мощность, Вт
1800
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Scarlett SC-EK21S42 – электрический чайник мощностью 1800 Вт и объемом 1.8 л оснащён автоматической системой открывания крышки. Эргономичная ручка и закрытый нагревательный элемент делают эксплуатацию прибора еще проще и комфортнее. Встроенное окно способствует более удобному контролю уровня воды Система защиты SAFE WORK с автоотключением при закипании и защитой от включения без воды делает эксплуатацию прибора безопасной. Благодаря цветовому решению, прибор отлично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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