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Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой

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Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 1
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 2
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 3
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 4
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 5
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 6
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 7
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Резервуар для воды, л
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
25
Минимальное давление пара, бар
от сети
Щетки и насадки
насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 1
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 2
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 3
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 4
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 5
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 6
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 7
  • Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719803
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Характеристики

Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Комплектация
мерный стакан, переходник, рамка для ковра, тряпка для отпаривания, тряпка для пола х 2 шт
Резервуар для воды, л
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
33
Максимальная подача пара, г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.7
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х24х14
Вес, кг.
2.76

Описание товара Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой

Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой

Отзывы о товаре Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Комплектация
мерный стакан, переходник, рамка для ковра, тряпка для отпаривания, тряпка для пола х 2 шт
Резервуар для воды, л
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
33
Максимальная подача пара, г/мин
25
Длина сетевого шнура
4.7
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, скребок, скребок для стекла, угловая насадка
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Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра Blackton Bt SM1114 Белый-голубой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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