Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179034
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
57х20х17
Вес, кг.
3.13
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая
Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Паровая швабра для уборки, очистки и дезинфекции паром различных поверхностей. Область применения: полы и стены, стеклянные поверхности, тканевые вещи, жалюзи и радиаторы отопления, столешницы, варочные поверхности , СВЧ печи, духовые шкафы. Напряжение: 220-240 В, 50 Гц.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
отмыла старый линолеум и в целом такая швабра отмывает лучше, чем любая другая
Недостатки:
в комплекте было только 2 тряпки, при этом у одной после 2 мытья оторвался шнурок. постоянно сползает тряпка при мытье
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1004-1 голубая
Достоинства:
отмыла старый линолеум и в целом такая швабра отмывает лучше, чем любая другая
Недостатки:
в комплекте было только 2 тряпки, при этом у одной после 2 мытья оторвался шнурок. постоянно сползает тряпка при мытье