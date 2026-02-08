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Паровая швабра Kitfort КТ-1014 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1014

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Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
6 610 руб.  11 160 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458670
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паровая швабра Kitfort КТ-1014
6 610 руб. -41%
11 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х37х17
Вес, кг.
3.09

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1014

Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. На напольной щётке установлена светодиодная подсветка для удобной уборки в тёмных углах и под мебелью. Ручка паровой швабры телескопическая и её можно изменять с помощью фиксатора удлинительной ручки так, как вам удобно! Тряпка из микрофибры легко крепится к щётке паровой швабры за счёт своих липучек. Она не будет сползать во время мытья пола. Рамка для пола, которая идёт также в комплекте, облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание тряпки по краям. Два уровня подачи пара позволяют настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Паровая швабра оснащена большим резервуаром для воды емкостью 410 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 26 минут! В комплекте со шваброй идут: две тряпки из микрофибры, рамка для ковра и мерный стакан. Удлинительная ручка легко отсоединяется, поэтому для хранения швабры у вас не возникнет проблем.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1014

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар вовремя. комплект полный как в описании. жена довольна отпаривает даже то, что кажется и невозможно было очистить! товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
просто класный и не заменимый аппарат для уборки всего что есть в доме. рекомендую. сама купила по рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра Kitfort КТ-3950 приятно удивила качеством уборки. Пар мощный, отлично справляется с грязью и пятнами, при этом можно обходиться без бытовой химии. Очень удобная и маневренная, легко заезжает под мебель. Объёма воды хватает на полноценную уборку, не нужно постоянно доливать. Порадовали съёмная моющаяся тряпка (для меня важным фактором было отсутствие липучки) и ворсовая щётка для швов и прилипшей грязи. В комплекте была еще одна тряпка и щетка, также этот набор можно дополнительно купить. Швабра выглядит надежной, очень красивой, продуманной и полностью оправдывает свою цену, я очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая паровая швабра, пар идет хорошо, только перед этим хорошо пропылесосить надо, длинный шнур,что очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная швабра, пол моет хорошо, отдельными насадками помыла кухонный гарнитур,справилась на все 200% я в восторге,вместо 2 часов оттирания, ушло пять минут чтобы убрать старую грязь, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алие Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень много слышала про паровые швабры,решила себе приобрести.Очень долго выбирала,но по отзывам поняла,что лучший Kitfort.Заказала эту модель,т.к больше мне понравилась.У меня проблемы с плиткой,она ребристая и вся грязь в нее забивается.Эта швабра мое спасение.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра Kitfort 1015 — отличное приобретение для поддержания чистоты в доме. Она эффективно справляется с загрязнениями благодаря мощному паровому удару. Простота использования впечатляет: все функции интуитивно понятны, а управление не вызывает сложностей. Большой резервуар для воды позволяет убирать значительные площади без частых перерывов на доливание. Компактный дизайн и удобная ручка делают процесс уборки комфортным и не утомительным. Однозначно рекомендую Kitfort 1015 тем, кто ценит качество, функциональность и удобство в бытовой технике.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Кристина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Был поломан крючок для шнура, но паровая швабра нужна была срочно. Долго ждала, поэтому оставила. Пока что использовала два раза. Намного удобнее предыдущей, ранее брала дексп за такую же сумму. Также покачественнее. Удобно наливать воду, но хватает воды не надолго. Чтобы убрать квартиру 29 квадратов, я заливаю два раза бак. Шнур коротковат, но это...
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё в сборе. Я неделю не мыл полы чтобы испытать сие чудо. 1 полный резервуар хватает на одну комнату Начнёте чистить я бы честно до этого лучше бы помыл полы. Ну да ладно. К комплекте идёт одна половая тряпка. Надо минимум 3 чтобы не бегать ее и не мыть каждый раз По поводу пара У всех нормальных людей чем полоска толще тем должно быть пара больше. Здесь наоборот чем полоска тоньше тем быстрее начинает качать помпа Хотите более менее помыть втыкайте на минимум чтобы помпа прямо качала Д
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Высокая мощность пара, отлично справляется с удалением загрязнений даже на плитке и ламинате, при этом не оставляет разводов. Быстрый нагрев, швабра готова к работе примерно за 30 секунд, что очень удобно при необходимости быстрой уборки. Устройство весит немного, им легко управлять, можно быстро добраться до углов и труднодоступных мест. Кроме уборки пола, можно использовать для чистки штор, мебели и других поверхностей.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое.Работает без прблем.Заказали еще отдельно тряпки.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Николай

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая и удобная швабра, со своими делами справилась на ура, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго собиралась купить, сомневалась в эффективности, выбирала какую взять, в итоге остановилась на данной модели. Забрали из пункта выдачи, придя домой, сразу опробовали. Жалею только об одном, что не купила ее раньше. Брала из-за загрязнившегося от времени рифленого линолеума (в местах частого хождения). Несколько минут работы и участок линолеума очистился на глазах, соединительная планка тоже заметно изменилась. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об этой чудо помощнице после использования .Мои эмоции просто зашкаливают, моя плита, которая была в жире, отмылась на раз. Плиточные швы, швы возле плиты. Очень хорошо очищает пол ( у меня ламинат и плитка ). В комплекте есть достаточно насадок, чтобы отмыть любой участок в квартире. Очень, конечно, обрадовало то, что есть насадка для окон. Очень классная швабра, взяла и не пожалела. Единственный минус, который я лично увидела в этой швабре-это ее шум. Но на качество своей работы это никак не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра для своей цены нормальная. В комплекте крепёж для фиксации у стены, несколько насадок, тряпочка для мытья полов. Пол моет на троечку, непостоянная подача пара разной мощности. Из плюсов, воды хватает на двухкомнатную квартиру, удобно стоит сама без поддержки. С насадками работает шумно, хочется заткнуть уши либо надеть наушники, покупали в основном для мойки пола.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на пару дней раньше заявленного срока, что очень порадовало. А то что цена упала сразу на 500 рублей - огорчило, брали за 4899. Теперь о самом агрегате. Паровая швабра легко собирается, брала в комплекте с насадками - всё в наличии. За пару минут помыла детскую. Несмотря на то, что заранее подмела, при мытье остаются катышки, но это минус нашей уборке, плохо подмела. Чтобы помыть весь дом, 77 кв.м., доливали воду пару раз. Шум в пределах нормы. Единственный момент, когда пробовала помыть зеркало, остаются капли, на фото видно, так и не поняла как их убра
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец то моя мечта сбылась! Я отмою свой пол, который просто не поддаётся никакой химии. Друзья посоветовали швабру kitvort!!!! Думаю, что у меня всё получится, бренд знаменитый, а значит и товар должен быть качественным. Сегодня же начну уборку!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели парошвабру kitfort,сегодня опробовали.Первое впечатление хорошее,тяжеловатая конечно и надо держать постоянно кнопку отпаривателя.А так все просто и доступно.Есть насадки для стекол,кафеля ,мебели и для одежды.Я довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная швабра. Моет хорошо. Взяли ее в подарок. Везде достает отлично. В подарок положили магнитик
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилась швабра) она не громоздкая, легка в использовании) мне есть с чем сравнить. Брала у подруги отпариватель тоже Kitfort, он прям большой, но тоже супер. Мне нужно было именно для Пола, у меня ребристый линолеум, я ненавидела мыть полы, потому что они, тупо, не отмывались! После использования большого отпаривателя Kitfort мои полы стали в разы чище, поэтому решила купить себе швабру этой же фирмы (другую не рассматривала) не пожалела! Кроме того, у меня матовые фасады на кухне, которые тоже не отмывались, с этим загрязнением тоже она справилась на ура! В общем, очень рада приобретению! Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Виолетта Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поделиться своими впечатлениями о швабре. Опробовать решили сразу , не делая поспешных выводов. Помыла 4 комнаты , кухню и туалет. 2 раза заправляла бачок водой, в использовании супер крутая , легкая , все отмыла. Грязь не размазывает , оставляя все на тряпке , крутая покупка
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала паровую швабру,остановилась на KT1019. Меня устроила цена и отзывы. На фото видно какой линолеум был под шкафом -светлый, и какой возле. Думаю,что швабра справилась со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дарья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне швабра понравилась. Никогда не сталкивалась раньше с такими приборами, в целом никогда и не рассматривала ее к покупке, но увидела на маркетплейсе аналогичный товар и решила, что это мне надо. С техникой «Китфорт» уже сталкивалась и слышала только положительные отзывы, поэтому доверилась и выбрала швабру здесь. По швабре есть и минусы, и плюсы. Из плюсов: Она очень хорошо парит. Быстро нагревается, не приходится долго ждать пара. Вся конструкция крепкая, не хлипкая совсем. Выглядит очень стильно. Свои функции очищения отрабатывает на 100%. Вода, как мне кажется, достаточно долго держится, на 2 комнаты нам хватило одного контейнера. Из минусов: Тяжеловата. Если использовать швабру как пароочиститель для кухни/ванной, то маневрировать им не очень удобно, так как держать кнопку и управлять достаточно тяжело, устает рука. Если вы ищете что-то универсальное, то швабра – это не совсем про это. Швабра нужна тем, кто любит чистоту и согласен помыть полы ручками после того, как паром очистил и удалил грязь. Но свои функции выполняет 100% я довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Сейчас напишу почему только три звёздочки. Первое плохая упаковка, второе коробка порвана и в третьих мне не нравится как работает ,вода вылеваеться как из ведра .Товар плохой я растроилась
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ляйсан З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился,еще не использовала. На первый взгляд очень стильно смотрится, качество
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Лёгкий. Пар пошёл сразу после нажатия кнопки. Единственно нет насадки для чистки ковров.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нам очень понравилась , эта паровая швабра. не очень тяжёлая ,руки не устали мыть пол. Ещё и смотрится стильно. Много места не занимает, тоже плюс
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, очень удобное использование, забыл про использовании химии при уборке. Пользуюсь 2 месяц, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано. Мыть пол одно удовольствие. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень сильно понравилась. греется быстро, длины шнура мне хватает. помыла не большой кусочек линолеума и тряпка уже грязная, на плитке швы очень хорошо чистит. Правда держать в руке тяжеловато когда чистиш швы. в целом на 5+ Рекомендую паровую швабру. Пожелание к Китфорду класть за постные тряпки насадки
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела паровую швабру 2 в 1 КТ-1019. Доставка быстрая и в срок. Легко собирается, понятна в эксплуатации, быстро нагревается. Полы моет прекрасно, также попробовала использовать при отпаривании и чистке обивки мягкой мебели. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всегда думала, что у меня чистый пол) Но после использования швабры, поняла, что он не идеален. Насадка в форме круга, как зубная щётка, супер просто. Ей отмыла весь рифленный линолеум в квартире. Теперь парю стены) Отмываю швы на плитке. Рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя, хорошо упакован. жена давно искала качественную паровую швабру. при выборе швабры, обратили внимание именно на эту. в использовании проста и удобна. швабра просто супер. хорошо отмывает, без следов. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Киселев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Товар получил быстро,всё как заявлено. Собрал очень быстро,работает хорошо спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Я на видео рассказывала о пятнах на светлом линолеуме после ремонта. После влажной уборки эти пятна исчезали а через несколько дней проявлялись снова. Прошло 3 дня после мытья паровой шваброй, пятен нет. Отлично, я очень рада приобретению. Надеюсь, что ещё увижу много плюсов!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Арсений А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая швабра с большим количеством насадок. Вполне эргономичная и не тяжелая. Также очень удобно наличие достаточно длинного провода. Благодаря швабре вывел из напольных и межплиточных швов грязь, которая не была видна. Из минусов: долгий нагрев до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. отмыл черкотины на полу))) рекомендую. И стоит не дорого.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает, что то там отмывает, отпаривает. грязные швы на плитке очистились например. в общем нормально.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго не могла ничем отмыть линолеум в квартире.Тут на помощь пришла паровая швабра.Отмыла весь линолеум до нового состояния.Очень рада этой покупке.Помимо пола,ею можно так же мыть и окна,и узкие щелочки,а так же есть насадка для мебели. Со всем справляется на ура.Незаменимая вещь в квартире теперь. Очень простая в управление, не тяжелая, легко одной рукой ею можно водить по полу.Нет никаких заморочек в управлении, нет сложных комбинаций кнопок и тд.Рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. На напольной щётке установлена светодиодная подсветка для удобной уборки в тёмных углах и под мебелью. Ручка паровой швабры телескопическая и её можно изменять с помощью фиксатора удлинительной ручки так, как вам удобно! Тряпка из микрофибры легко крепится к щётке паровой швабры за счёт своих липучек. Она не будет сползать во время мытья пола. Рамка для пола, которая идёт также в комплекте, облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание тряпки по краям. Два уровня подачи пара позволяют настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Паровая швабра оснащена большим резервуаром для воды емкостью 410 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 26 минут! В комплекте со шваброй идут: две тряпки из микрофибры, рамка для ковра и мерный стакан. Удлинительная ручка легко отсоединяется, поэтому для хранения швабры у вас не возникнет проблем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл товар вовремя. комплект полный как в описании. жена довольна отпаривает даже то, что кажется и невозможно было очистить! товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Оксана Е.

Достоинства:


Комментарий:
просто класный и не заменимый аппарат для уборки всего что есть в доме. рекомендую. сама купила по рекомендации.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра Kitfort КТ-3950 приятно удивила качеством уборки. Пар мощный, отлично справляется с грязью и пятнами, при этом можно обходиться без бытовой химии. Очень удобная и маневренная, легко заезжает под мебель. Объёма воды хватает на полноценную уборку, не нужно постоянно доливать. Порадовали съёмная моющаяся тряпка (для меня важным фактором было отсутствие липучки) и ворсовая щётка для швов и прилипшей грязи. В комплекте была еще одна тряпка и щетка, также этот набор можно дополнительно купить. Швабра выглядит надежной, очень красивой, продуманной и полностью оправдывает свою цену, я очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая паровая швабра, пар идет хорошо, только перед этим хорошо пропылесосить надо, длинный шнур,что очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная швабра, пол моет хорошо, отдельными насадками помыла кухонный гарнитур,справилась на все 200% я в восторге,вместо 2 часов оттирания, ушло пять минут чтобы убрать старую грязь, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алие Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень много слышала про паровые швабры,решила себе приобрести.Очень долго выбирала,но по отзывам поняла,что лучший Kitfort.Заказала эту модель,т.к больше мне понравилась.У меня проблемы с плиткой,она ребристая и вся грязь в нее забивается.Эта швабра мое спасение.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра Kitfort 1015 — отличное приобретение для поддержания чистоты в доме. Она эффективно справляется с загрязнениями благодаря мощному паровому удару. Простота использования впечатляет: все функции интуитивно понятны, а управление не вызывает сложностей. Большой резервуар для воды позволяет убирать значительные площади без частых перерывов на доливание. Компактный дизайн и удобная ручка делают процесс уборки комфортным и не утомительным. Однозначно рекомендую Kitfort 1015 тем, кто ценит качество, функциональность и удобство в бытовой технике.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Кристина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Был поломан крючок для шнура, но паровая швабра нужна была срочно. Долго ждала, поэтому оставила. Пока что использовала два раза. Намного удобнее предыдущей, ранее брала дексп за такую же сумму. Также покачественнее. Удобно наливать воду, но хватает воды не надолго. Чтобы убрать квартиру 29 квадратов, я заливаю два раза бак. Шнур коротковат, но это...
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё в сборе. Я неделю не мыл полы чтобы испытать сие чудо. 1 полный резервуар хватает на одну комнату Начнёте чистить я бы честно до этого лучше бы помыл полы. Ну да ладно. К комплекте идёт одна половая тряпка. Надо минимум 3 чтобы не бегать ее и не мыть каждый раз По поводу пара У всех нормальных людей чем полоска толще тем должно быть пара больше. Здесь наоборот чем полоска тоньше тем быстрее начинает качать помпа Хотите более менее помыть втыкайте на минимум чтобы помпа прямо качала Д
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Высокая мощность пара, отлично справляется с удалением загрязнений даже на плитке и ламинате, при этом не оставляет разводов. Быстрый нагрев, швабра готова к работе примерно за 30 секунд, что очень удобно при необходимости быстрой уборки. Устройство весит немного, им легко управлять, можно быстро добраться до углов и труднодоступных мест. Кроме уборки пола, можно использовать для чистки штор, мебели и других поверхностей.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое.Работает без прблем.Заказали еще отдельно тряпки.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Николай

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая и удобная швабра, со своими делами справилась на ура, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Долго собиралась купить, сомневалась в эффективности, выбирала какую взять, в итоге остановилась на данной модели. Забрали из пункта выдачи, придя домой, сразу опробовали. Жалею только об одном, что не купила ее раньше. Брала из-за загрязнившегося от времени рифленого линолеума (в местах частого хождения). Несколько минут работы и участок линолеума очистился на глазах, соединительная планка тоже заметно изменилась. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об этой чудо помощнице после использования .Мои эмоции просто зашкаливают, моя плита, которая была в жире, отмылась на раз. Плиточные швы, швы возле плиты. Очень хорошо очищает пол ( у меня ламинат и плитка ). В комплекте есть достаточно насадок, чтобы отмыть любой участок в квартире. Очень, конечно, обрадовало то, что есть насадка для окон. Очень классная швабра, взяла и не пожалела. Единственный минус, который я лично увидела в этой швабре-это ее шум. Но на качество своей работы это никак не влияет.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Станислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Паровая швабра для своей цены нормальная. В комплекте крепёж для фиксации у стены, несколько насадок, тряпочка для мытья полов. Пол моет на троечку, непостоянная подача пара разной мощности. Из плюсов, воды хватает на двухкомнатную квартиру, удобно стоит сама без поддержки. С насадками работает шумно, хочется заткнуть уши либо надеть наушники, покупали в основном для мойки пола.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лариса Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло на пару дней раньше заявленного срока, что очень порадовало. А то что цена упала сразу на 500 рублей - огорчило, брали за 4899. Теперь о самом агрегате. Паровая швабра легко собирается, брала в комплекте с насадками - всё в наличии. За пару минут помыла детскую. Несмотря на то, что заранее подмела, при мытье остаются катышки, но это минус нашей уборке, плохо подмела. Чтобы помыть весь дом, 77 кв.м., доливали воду пару раз. Шум в пределах нормы. Единственный момент, когда пробовала помыть зеркало, остаются капли, на фото видно, так и не поняла как их убра
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец то моя мечта сбылась! Я отмою свой пол, который просто не поддаётся никакой химии. Друзья посоветовали швабру kitvort!!!! Думаю, что у меня всё получится, бренд знаменитый, а значит и товар должен быть качественным. Сегодня же начну уборку!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели парошвабру kitfort,сегодня опробовали.Первое впечатление хорошее,тяжеловатая конечно и надо держать постоянно кнопку отпаривателя.А так все просто и доступно.Есть насадки для стекол,кафеля ,мебели и для одежды.Я довольна покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная швабра. Моет хорошо. Взяли ее в подарок. Везде достает отлично. В подарок положили магнитик
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравилась швабра) она не громоздкая, легка в использовании) мне есть с чем сравнить. Брала у подруги отпариватель тоже Kitfort, он прям большой, но тоже супер. Мне нужно было именно для Пола, у меня ребристый линолеум, я ненавидела мыть полы, потому что они, тупо, не отмывались! После использования большого отпаривателя Kitfort мои полы стали в разы чище, поэтому решила купить себе швабру этой же фирмы (другую не рассматривала) не пожалела! Кроме того, у меня матовые фасады на кухне, которые тоже не отмывались, с этим загрязнением тоже она справилась на ура! В общем, очень рада приобретению! Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Виолетта Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поделиться своими впечатлениями о швабре. Опробовать решили сразу , не делая поспешных выводов. Помыла 4 комнаты , кухню и туалет. 2 раза заправляла бачок водой, в использовании супер крутая , легкая , все отмыла. Грязь не размазывает , оставляя все на тряпке , крутая покупка
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ирина И.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала паровую швабру,остановилась на KT1019. Меня устроила цена и отзывы. На фото видно какой линолеум был под шкафом -светлый, и какой возле. Думаю,что швабра справилась со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дарья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне швабра понравилась. Никогда не сталкивалась раньше с такими приборами, в целом никогда и не рассматривала ее к покупке, но увидела на маркетплейсе аналогичный товар и решила, что это мне надо. С техникой «Китфорт» уже сталкивалась и слышала только положительные отзывы, поэтому доверилась и выбрала швабру здесь. По швабре есть и минусы, и плюсы. Из плюсов: Она очень хорошо парит. Быстро нагревается, не приходится долго ждать пара. Вся конструкция крепкая, не хлипкая совсем. Выглядит очень стильно. Свои функции очищения отрабатывает на 100%. Вода, как мне кажется, достаточно долго держится, на 2 комнаты нам хватило одного контейнера. Из минусов: Тяжеловата. Если использовать швабру как пароочиститель для кухни/ванной, то маневрировать им не очень удобно, так как держать кнопку и управлять достаточно тяжело, устает рука. Если вы ищете что-то универсальное, то швабра – это не совсем про это. Швабра нужна тем, кто любит чистоту и согласен помыть полы ручками после того, как паром очистил и удалил грязь. Но свои функции выполняет 100% я довольна
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Сейчас напишу почему только три звёздочки. Первое плохая упаковка, второе коробка порвана и в третьих мне не нравится как работает ,вода вылеваеться как из ведра .Товар плохой я растроилась
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ляйсан З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился,еще не использовала. На первый взгляд очень стильно смотрится, качество
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Лёгкий. Пар пошёл сразу после нажатия кнопки. Единственно нет насадки для чистки ковров.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
нам очень понравилась , эта паровая швабра. не очень тяжёлая ,руки не устали мыть пол. Ещё и смотрится стильно. Много места не занимает, тоже плюс
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, очень удобное использование, забыл про использовании химии при уборке. Пользуюсь 2 месяц, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано. Мыть пол одно удовольствие. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень сильно понравилась. греется быстро, длины шнура мне хватает. помыла не большой кусочек линолеума и тряпка уже грязная, на плитке швы очень хорошо чистит. Правда держать в руке тяжеловато когда чистиш швы. в целом на 5+ Рекомендую паровую швабру. Пожелание к Китфорду класть за постные тряпки насадки
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Приобрела паровую швабру 2 в 1 КТ-1019. Доставка быстрая и в срок. Легко собирается, понятна в эксплуатации, быстро нагревается. Полы моет прекрасно, также попробовала использовать при отпаривании и чистке обивки мягкой мебели. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всегда думала, что у меня чистый пол) Но после использования швабры, поняла, что он не идеален. Насадка в форме круга, как зубная щётка, супер просто. Ей отмыла весь рифленный линолеум в квартире. Теперь парю стены) Отмываю швы на плитке. Рекомендую однозначно.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел вовремя, хорошо упакован. жена давно искала качественную паровую швабру. при выборе швабры, обратили внимание именно на эту. в использовании проста и удобна. швабра просто супер. хорошо отмывает, без следов. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Киселев Александр

Достоинства:


Комментарий:
Товар получил быстро,всё как заявлено. Собрал очень быстро,работает хорошо спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Я на видео рассказывала о пятнах на светлом линолеуме после ремонта. После влажной уборки эти пятна исчезали а через несколько дней проявлялись снова. Прошло 3 дня после мытья паровой шваброй, пятен нет. Отлично, я очень рада приобретению. Надеюсь, что ещё увижу много плюсов!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Арсений А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хорошая швабра с большим количеством насадок. Вполне эргономичная и не тяжелая. Также очень удобно наличие достаточно длинного провода. Благодаря швабре вывел из напольных и межплиточных швов грязь, которая не была видна. Из минусов: долгий нагрев до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. отмыл черкотины на полу))) рекомендую. И стоит не дорого.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
вроде работает, что то там отмывает, отпаривает. грязные швы на плитке очистились например. в общем нормально.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Виктория Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго не могла ничем отмыть линолеум в квартире.Тут на помощь пришла паровая швабра.Отмыла весь линолеум до нового состояния.Очень рада этой покупке.Помимо пола,ею можно так же мыть и окна,и узкие щелочки,а так же есть насадка для мебели. Со всем справляется на ура.Незаменимая вещь в квартире теперь. Очень простая в управление, не тяжелая, легко одной рукой ею можно водить по полу.Нет никаких заморочек в управлении, нет сложных комбинаций кнопок и тд.Рекомендую к покупке.


Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - этот товар вы можете купить по цене 6610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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