Паровая швабра Kitfort КТ-1014

Источник: Я ндекс Маркет

Дарья Б.



Мне швабра понравилась. Никогда не сталкивалась раньше с такими приборами, в целом никогда и не рассматривала ее к покупке, но увидела на маркетплейсе аналогичный товар и решила, что это мне надо. С техникой «Китфорт» уже сталкивалась и слышала только положительные отзывы, поэтому доверилась и выбрала швабру здесь. По швабре есть и минусы, и плюсы. Из плюсов: Она очень хорошо парит. Быстро нагревается, не приходится долго ждать пара. Вся конструкция крепкая, не хлипкая совсем. Выглядит очень стильно. Свои функции очищения отрабатывает на 100%. Вода, как мне кажется, достаточно долго держится, на 2 комнаты нам хватило одного контейнера. Из минусов: Тяжеловата. Если использовать швабру как пароочиститель для кухни/ванной, то маневрировать им не очень удобно, так как держать кнопку и управлять достаточно тяжело, устает рука. Если вы ищете что-то универсальное, то швабра – это не совсем про это. Швабра нужна тем, кто любит чистоту и согласен помыть полы ручками после того, как паром очистил и удалил грязь. Но свои функции выполняет 100% я довольна