Паровая швабра Kitfort КТ-1014
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Характеристики
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1014
Паровая швабра Kitfort КТ-1014 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. На напольной щётке установлена светодиодная подсветка для удобной уборки в тёмных углах и под мебелью. Ручка паровой швабры телескопическая и её можно изменять с помощью фиксатора удлинительной ручки так, как вам удобно! Тряпка из микрофибры легко крепится к щётке паровой швабры за счёт своих липучек. Она не будет сползать во время мытья пола. Рамка для пола, которая идёт также в комплекте, облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание тряпки по краям. Два уровня подачи пара позволяют настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Паровая швабра оснащена большим резервуаром для воды емкостью 410 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 26 минут! В комплекте со шваброй идут: две тряпки из микрофибры, рамка для ковра и мерный стакан. Удлинительная ручка легко отсоединяется, поэтому для хранения швабры у вас не возникнет проблем.
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Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар вовремя. комплект полный как в описании. жена довольна отпаривает даже то, что кажется и невозможно было очистить! товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
просто класный и не заменимый аппарат для уборки всего что есть в доме. рекомендую. сама купила по рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра Kitfort КТ-3950 приятно удивила качеством уборки. Пар мощный, отлично справляется с грязью и пятнами, при этом можно обходиться без бытовой химии. Очень удобная и маневренная, легко заезжает под мебель. Объёма воды хватает на полноценную уборку, не нужно постоянно доливать. Порадовали съёмная моющаяся тряпка (для меня важным фактором было отсутствие липучки) и ворсовая щётка для швов и прилипшей грязи. В комплекте была еще одна тряпка и щетка, также этот набор можно дополнительно купить. Швабра выглядит надежной, очень красивой, продуманной и полностью оправдывает свою цену, я очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая паровая швабра, пар идет хорошо, только перед этим хорошо пропылесосить надо, длинный шнур,что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
замечательная швабра, пол моет хорошо, отдельными насадками помыла кухонный гарнитур,справилась на все 200% я в восторге,вместо 2 часов оттирания, ушло пять минут чтобы убрать старую грязь, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень много слышала про паровые швабры,решила себе приобрести.Очень долго выбирала,но по отзывам поняла,что лучший Kitfort.Заказала эту модель,т.к больше мне понравилась.У меня проблемы с плиткой,она ребристая и вся грязь в нее забивается.Эта швабра мое спасение.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра Kitfort 1015 — отличное приобретение для поддержания чистоты в доме. Она эффективно справляется с загрязнениями благодаря мощному паровому удару. Простота использования впечатляет: все функции интуитивно понятны, а управление не вызывает сложностей. Большой резервуар для воды позволяет убирать значительные площади без частых перерывов на доливание. Компактный дизайн и удобная ручка делают процесс уборки комфортным и не утомительным. Однозначно рекомендую Kitfort 1015 тем, кто ценит качество, функциональность и удобство в бытовой технике.
Достоинства:
Комментарий:
Был поломан крючок для шнура, но паровая швабра нужна была срочно. Долго ждала, поэтому оставила. Пока что использовала два раза. Намного удобнее предыдущей, ранее брала дексп за такую же сумму. Также покачественнее. Удобно наливать воду, но хватает воды не надолго. Чтобы убрать квартиру 29 квадратов, я заливаю два раза бак. Шнур коротковат, но это...
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в сборе. Я неделю не мыл полы чтобы испытать сие чудо. 1 полный резервуар хватает на одну комнату Начнёте чистить я бы честно до этого лучше бы помыл полы. Ну да ладно. К комплекте идёт одна половая тряпка. Надо минимум 3 чтобы не бегать ее и не мыть каждый раз По поводу пара У всех нормальных людей чем полоска толще тем должно быть пара больше. Здесь наоборот чем полоска тоньше тем быстрее начинает качать помпа Хотите более менее помыть втыкайте на минимум чтобы помпа прямо качала Д
Достоинства:
Комментарий:
Высокая мощность пара, отлично справляется с удалением загрязнений даже на плитке и ламинате, при этом не оставляет разводов. Быстрый нагрев, швабра готова к работе примерно за 30 секунд, что очень удобно при необходимости быстрой уборки. Устройство весит немного, им легко управлять, можно быстро добраться до углов и труднодоступных мест. Кроме уборки пола, можно использовать для чистки штор, мебели и других поверхностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое.Работает без прблем.Заказали еще отдельно тряпки.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая и удобная швабра, со своими делами справилась на ура, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Долго собиралась купить, сомневалась в эффективности, выбирала какую взять, в итоге остановилась на данной модели. Забрали из пункта выдачи, придя домой, сразу опробовали. Жалею только об одном, что не купила ее раньше. Брала из-за загрязнившегося от времени рифленого линолеума (в местах частого хождения). Несколько минут работы и участок линолеума очистился на глазах, соединительная планка тоже заметно изменилась. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об этой чудо помощнице после использования .Мои эмоции просто зашкаливают, моя плита, которая была в жире, отмылась на раз. Плиточные швы, швы возле плиты. Очень хорошо очищает пол ( у меня ламинат и плитка ). В комплекте есть достаточно насадок, чтобы отмыть любой участок в квартире. Очень, конечно, обрадовало то, что есть насадка для окон. Очень классная швабра, взяла и не пожалела. Единственный минус, который я лично увидела в этой швабре-это ее шум. Но на качество своей работы это никак не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра для своей цены нормальная. В комплекте крепёж для фиксации у стены, несколько насадок, тряпочка для мытья полов. Пол моет на троечку, непостоянная подача пара разной мощности. Из плюсов, воды хватает на двухкомнатную квартиру, удобно стоит сама без поддержки. С насадками работает шумно, хочется заткнуть уши либо надеть наушники, покупали в основном для мойки пола.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на пару дней раньше заявленного срока, что очень порадовало. А то что цена упала сразу на 500 рублей - огорчило, брали за 4899. Теперь о самом агрегате. Паровая швабра легко собирается, брала в комплекте с насадками - всё в наличии. За пару минут помыла детскую. Несмотря на то, что заранее подмела, при мытье остаются катышки, но это минус нашей уборке, плохо подмела. Чтобы помыть весь дом, 77 кв.м., доливали воду пару раз. Шум в пределах нормы. Единственный момент, когда пробовала помыть зеркало, остаются капли, на фото видно, так и не поняла как их убра
Достоинства:
Комментарий:
Наконец то моя мечта сбылась! Я отмою свой пол, который просто не поддаётся никакой химии. Друзья посоветовали швабру kitvort!!!! Думаю, что у меня всё получится, бренд знаменитый, а значит и товар должен быть качественным. Сегодня же начну уборку!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели парошвабру kitfort,сегодня опробовали.Первое впечатление хорошее,тяжеловатая конечно и надо держать постоянно кнопку отпаривателя.А так все просто и доступно.Есть насадки для стекол,кафеля ,мебели и для одежды.Я довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная швабра. Моет хорошо. Взяли ее в подарок. Везде достает отлично. В подарок положили магнитик
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилась швабра) она не громоздкая, легка в использовании) мне есть с чем сравнить. Брала у подруги отпариватель тоже Kitfort, он прям большой, но тоже супер. Мне нужно было именно для Пола, у меня ребристый линолеум, я ненавидела мыть полы, потому что они, тупо, не отмывались! После использования большого отпаривателя Kitfort мои полы стали в разы чище, поэтому решила купить себе швабру этой же фирмы (другую не рассматривала) не пожалела! Кроме того, у меня матовые фасады на кухне, которые тоже не отмывались, с этим загрязнением тоже она справилась на ура! В общем, очень рада приобретению! Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться своими впечатлениями о швабре. Опробовать решили сразу , не делая поспешных выводов. Помыла 4 комнаты , кухню и туалет. 2 раза заправляла бачок водой, в использовании супер крутая , легкая , все отмыла. Грязь не размазывает , оставляя все на тряпке , крутая покупка
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала паровую швабру,остановилась на KT1019. Меня устроила цена и отзывы. На фото видно какой линолеум был под шкафом -светлый, и какой возле. Думаю,что швабра справилась со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Мне швабра понравилась. Никогда не сталкивалась раньше с такими приборами, в целом никогда и не рассматривала ее к покупке, но увидела на маркетплейсе аналогичный товар и решила, что это мне надо. С техникой «Китфорт» уже сталкивалась и слышала только положительные отзывы, поэтому доверилась и выбрала швабру здесь. По швабре есть и минусы, и плюсы. Из плюсов: Она очень хорошо парит. Быстро нагревается, не приходится долго ждать пара. Вся конструкция крепкая, не хлипкая совсем. Выглядит очень стильно. Свои функции очищения отрабатывает на 100%. Вода, как мне кажется, достаточно долго держится, на 2 комнаты нам хватило одного контейнера. Из минусов: Тяжеловата. Если использовать швабру как пароочиститель для кухни/ванной, то маневрировать им не очень удобно, так как держать кнопку и управлять достаточно тяжело, устает рука. Если вы ищете что-то универсальное, то швабра – это не совсем про это. Швабра нужна тем, кто любит чистоту и согласен помыть полы ручками после того, как паром очистил и удалил грязь. Но свои функции выполняет 100% я довольна
Достоинства:
Комментарий:
Сейчас напишу почему только три звёздочки. Первое плохая упаковка, второе коробка порвана и в третьих мне не нравится как работает ,вода вылеваеться как из ведра .Товар плохой я растроилась
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился,еще не использовала. На первый взгляд очень стильно смотрится, качество
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Лёгкий. Пар пошёл сразу после нажатия кнопки. Единственно нет насадки для чистки ковров.
Достоинства:
Комментарий:
нам очень понравилась , эта паровая швабра. не очень тяжёлая ,руки не устали мыть пол. Ещё и смотрится стильно. Много места не занимает, тоже плюс
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, очень удобное использование, забыл про использовании химии при уборке. Пользуюсь 2 месяц, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано. Мыть пол одно удовольствие. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
мне очень сильно понравилась. греется быстро, длины шнура мне хватает. помыла не большой кусочек линолеума и тряпка уже грязная, на плитке швы очень хорошо чистит. Правда держать в руке тяжеловато когда чистиш швы. в целом на 5+ Рекомендую паровую швабру. Пожелание к Китфорду класть за постные тряпки насадки
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела паровую швабру 2 в 1 КТ-1019. Доставка быстрая и в срок. Легко собирается, понятна в эксплуатации, быстро нагревается. Полы моет прекрасно, также попробовала использовать при отпаривании и чистке обивки мягкой мебели. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда думала, что у меня чистый пол) Но после использования швабры, поняла, что он не идеален. Насадка в форме круга, как зубная щётка, супер просто. Ей отмыла весь рифленный линолеум в квартире. Теперь парю стены) Отмываю швы на плитке. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя, хорошо упакован. жена давно искала качественную паровую швабру. при выборе швабры, обратили внимание именно на эту. в использовании проста и удобна. швабра просто супер. хорошо отмывает, без следов. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Товар получил быстро,всё как заявлено. Собрал очень быстро,работает хорошо спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Я на видео рассказывала о пятнах на светлом линолеуме после ремонта. После влажной уборки эти пятна исчезали а через несколько дней проявлялись снова. Прошло 3 дня после мытья паровой шваброй, пятен нет. Отлично, я очень рада приобретению. Надеюсь, что ещё увижу много плюсов!!!
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая швабра с большим количеством насадок. Вполне эргономичная и не тяжелая. Также очень удобно наличие достаточно длинного провода. Благодаря швабре вывел из напольных и межплиточных швов грязь, которая не была видна. Из минусов: долгий нагрев до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. отмыл черкотины на полу))) рекомендую. И стоит не дорого.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает, что то там отмывает, отпаривает. грязные швы на плитке очистились например. в общем нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго не могла ничем отмыть линолеум в квартире.Тут на помощь пришла паровая швабра.Отмыла весь линолеум до нового состояния.Очень рада этой покупке.Помимо пола,ею можно так же мыть и окна,и узкие щелочки,а так же есть насадка для мебели. Со всем справляется на ура.Незаменимая вещь в квартире теперь. Очень простая в управление, не тяжелая, легко одной рукой ею можно водить по полу.Нет никаких заморочек в управлении, нет сложных комбинаций кнопок и тд.Рекомендую к покупке.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1014
Достоинства:
Комментарий:
пришёл товар вовремя. комплект полный как в описании. жена довольна отпаривает даже то, что кажется и невозможно было очистить! товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
просто класный и не заменимый аппарат для уборки всего что есть в доме. рекомендую. сама купила по рекомендации.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра Kitfort КТ-3950 приятно удивила качеством уборки. Пар мощный, отлично справляется с грязью и пятнами, при этом можно обходиться без бытовой химии. Очень удобная и маневренная, легко заезжает под мебель. Объёма воды хватает на полноценную уборку, не нужно постоянно доливать. Порадовали съёмная моющаяся тряпка (для меня важным фактором было отсутствие липучки) и ворсовая щётка для швов и прилипшей грязи. В комплекте была еще одна тряпка и щетка, также этот набор можно дополнительно купить. Швабра выглядит надежной, очень красивой, продуманной и полностью оправдывает свою цену, я очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая паровая швабра, пар идет хорошо, только перед этим хорошо пропылесосить надо, длинный шнур,что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
замечательная швабра, пол моет хорошо, отдельными насадками помыла кухонный гарнитур,справилась на все 200% я в восторге,вместо 2 часов оттирания, ушло пять минут чтобы убрать старую грязь, однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень много слышала про паровые швабры,решила себе приобрести.Очень долго выбирала,но по отзывам поняла,что лучший Kitfort.Заказала эту модель,т.к больше мне понравилась.У меня проблемы с плиткой,она ребристая и вся грязь в нее забивается.Эта швабра мое спасение.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра Kitfort 1015 — отличное приобретение для поддержания чистоты в доме. Она эффективно справляется с загрязнениями благодаря мощному паровому удару. Простота использования впечатляет: все функции интуитивно понятны, а управление не вызывает сложностей. Большой резервуар для воды позволяет убирать значительные площади без частых перерывов на доливание. Компактный дизайн и удобная ручка делают процесс уборки комфортным и не утомительным. Однозначно рекомендую Kitfort 1015 тем, кто ценит качество, функциональность и удобство в бытовой технике.
Достоинства:
Комментарий:
Был поломан крючок для шнура, но паровая швабра нужна была срочно. Долго ждала, поэтому оставила. Пока что использовала два раза. Намного удобнее предыдущей, ранее брала дексп за такую же сумму. Также покачественнее. Удобно наливать воду, но хватает воды не надолго. Чтобы убрать квартиру 29 квадратов, я заливаю два раза бак. Шнур коротковат, но это...
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в сборе. Я неделю не мыл полы чтобы испытать сие чудо. 1 полный резервуар хватает на одну комнату Начнёте чистить я бы честно до этого лучше бы помыл полы. Ну да ладно. К комплекте идёт одна половая тряпка. Надо минимум 3 чтобы не бегать ее и не мыть каждый раз По поводу пара У всех нормальных людей чем полоска толще тем должно быть пара больше. Здесь наоборот чем полоска тоньше тем быстрее начинает качать помпа Хотите более менее помыть втыкайте на минимум чтобы помпа прямо качала Д
Достоинства:
Комментарий:
Высокая мощность пара, отлично справляется с удалением загрязнений даже на плитке и ламинате, при этом не оставляет разводов. Быстрый нагрев, швабра готова к работе примерно за 30 секунд, что очень удобно при необходимости быстрой уборки. Устройство весит немного, им легко управлять, можно быстро добраться до углов и труднодоступных мест. Кроме уборки пола, можно использовать для чистки штор, мебели и других поверхностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое.Работает без прблем.Заказали еще отдельно тряпки.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая и удобная швабра, со своими делами справилась на ура, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Долго собиралась купить, сомневалась в эффективности, выбирала какую взять, в итоге остановилась на данной модели. Забрали из пункта выдачи, придя домой, сразу опробовали. Жалею только об одном, что не купила ее раньше. Брала из-за загрязнившегося от времени рифленого линолеума (в местах частого хождения). Несколько минут работы и участок линолеума очистился на глазах, соединительная планка тоже заметно изменилась. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об этой чудо помощнице после использования .Мои эмоции просто зашкаливают, моя плита, которая была в жире, отмылась на раз. Плиточные швы, швы возле плиты. Очень хорошо очищает пол ( у меня ламинат и плитка ). В комплекте есть достаточно насадок, чтобы отмыть любой участок в квартире. Очень, конечно, обрадовало то, что есть насадка для окон. Очень классная швабра, взяла и не пожалела. Единственный минус, который я лично увидела в этой швабре-это ее шум. Но на качество своей работы это никак не влияет.
Достоинства:
Комментарий:
Паровая швабра для своей цены нормальная. В комплекте крепёж для фиксации у стены, несколько насадок, тряпочка для мытья полов. Пол моет на троечку, непостоянная подача пара разной мощности. Из плюсов, воды хватает на двухкомнатную квартиру, удобно стоит сама без поддержки. С насадками работает шумно, хочется заткнуть уши либо надеть наушники, покупали в основном для мойки пола.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на пару дней раньше заявленного срока, что очень порадовало. А то что цена упала сразу на 500 рублей - огорчило, брали за 4899. Теперь о самом агрегате. Паровая швабра легко собирается, брала в комплекте с насадками - всё в наличии. За пару минут помыла детскую. Несмотря на то, что заранее подмела, при мытье остаются катышки, но это минус нашей уборке, плохо подмела. Чтобы помыть весь дом, 77 кв.м., доливали воду пару раз. Шум в пределах нормы. Единственный момент, когда пробовала помыть зеркало, остаются капли, на фото видно, так и не поняла как их убра
Достоинства:
Комментарий:
Наконец то моя мечта сбылась! Я отмою свой пол, который просто не поддаётся никакой химии. Друзья посоветовали швабру kitvort!!!! Думаю, что у меня всё получится, бренд знаменитый, а значит и товар должен быть качественным. Сегодня же начну уборку!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели парошвабру kitfort,сегодня опробовали.Первое впечатление хорошее,тяжеловатая конечно и надо держать постоянно кнопку отпаривателя.А так все просто и доступно.Есть насадки для стекол,кафеля ,мебели и для одежды.Я довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная швабра. Моет хорошо. Взяли ее в подарок. Везде достает отлично. В подарок положили магнитик
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравилась швабра) она не громоздкая, легка в использовании) мне есть с чем сравнить. Брала у подруги отпариватель тоже Kitfort, он прям большой, но тоже супер. Мне нужно было именно для Пола, у меня ребристый линолеум, я ненавидела мыть полы, потому что они, тупо, не отмывались! После использования большого отпаривателя Kitfort мои полы стали в разы чище, поэтому решила купить себе швабру этой же фирмы (другую не рассматривала) не пожалела! Кроме того, у меня матовые фасады на кухне, которые тоже не отмывались, с этим загрязнением тоже она справилась на ура! В общем, очень рада приобретению! Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться своими впечатлениями о швабре. Опробовать решили сразу , не делая поспешных выводов. Помыла 4 комнаты , кухню и туалет. 2 раза заправляла бачок водой, в использовании супер крутая , легкая , все отмыла. Грязь не размазывает , оставляя все на тряпке , крутая покупка
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала паровую швабру,остановилась на KT1019. Меня устроила цена и отзывы. На фото видно какой линолеум был под шкафом -светлый, и какой возле. Думаю,что швабра справилась со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Мне швабра понравилась. Никогда не сталкивалась раньше с такими приборами, в целом никогда и не рассматривала ее к покупке, но увидела на маркетплейсе аналогичный товар и решила, что это мне надо. С техникой «Китфорт» уже сталкивалась и слышала только положительные отзывы, поэтому доверилась и выбрала швабру здесь. По швабре есть и минусы, и плюсы. Из плюсов: Она очень хорошо парит. Быстро нагревается, не приходится долго ждать пара. Вся конструкция крепкая, не хлипкая совсем. Выглядит очень стильно. Свои функции очищения отрабатывает на 100%. Вода, как мне кажется, достаточно долго держится, на 2 комнаты нам хватило одного контейнера. Из минусов: Тяжеловата. Если использовать швабру как пароочиститель для кухни/ванной, то маневрировать им не очень удобно, так как держать кнопку и управлять достаточно тяжело, устает рука. Если вы ищете что-то универсальное, то швабра – это не совсем про это. Швабра нужна тем, кто любит чистоту и согласен помыть полы ручками после того, как паром очистил и удалил грязь. Но свои функции выполняет 100% я довольна
Достоинства:
Комментарий:
Сейчас напишу почему только три звёздочки. Первое плохая упаковка, второе коробка порвана и в третьих мне не нравится как работает ,вода вылеваеться как из ведра .Товар плохой я растроилась
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился,еще не использовала. На первый взгляд очень стильно смотрится, качество
Достоинства:
Комментарий:
Товар отличный. Лёгкий. Пар пошёл сразу после нажатия кнопки. Единственно нет насадки для чистки ковров.
Достоинства:
Комментарий:
нам очень понравилась , эта паровая швабра. не очень тяжёлая ,руки не устали мыть пол. Ещё и смотрится стильно. Много места не занимает, тоже плюс
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, очень удобное использование, забыл про использовании химии при уборке. Пользуюсь 2 месяц, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все хорошо упаковано. Мыть пол одно удовольствие. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
мне очень сильно понравилась. греется быстро, длины шнура мне хватает. помыла не большой кусочек линолеума и тряпка уже грязная, на плитке швы очень хорошо чистит. Правда держать в руке тяжеловато когда чистиш швы. в целом на 5+ Рекомендую паровую швабру. Пожелание к Китфорду класть за постные тряпки насадки
Достоинства:
Комментарий:
Приобрела паровую швабру 2 в 1 КТ-1019. Доставка быстрая и в срок. Легко собирается, понятна в эксплуатации, быстро нагревается. Полы моет прекрасно, также попробовала использовать при отпаривании и чистке обивки мягкой мебели. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда думала, что у меня чистый пол) Но после использования швабры, поняла, что он не идеален. Насадка в форме круга, как зубная щётка, супер просто. Ей отмыла весь рифленный линолеум в квартире. Теперь парю стены) Отмываю швы на плитке. Рекомендую однозначно.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел вовремя, хорошо упакован. жена давно искала качественную паровую швабру. при выборе швабры, обратили внимание именно на эту. в использовании проста и удобна. швабра просто супер. хорошо отмывает, без следов. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Товар получил быстро,всё как заявлено. Собрал очень быстро,работает хорошо спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Я на видео рассказывала о пятнах на светлом линолеуме после ремонта. После влажной уборки эти пятна исчезали а через несколько дней проявлялись снова. Прошло 3 дня после мытья паровой шваброй, пятен нет. Отлично, я очень рада приобретению. Надеюсь, что ещё увижу много плюсов!!!
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая швабра с большим количеством насадок. Вполне эргономичная и не тяжелая. Также очень удобно наличие достаточно длинного провода. Благодаря швабре вывел из напольных и межплиточных швов грязь, которая не была видна. Из минусов: долгий нагрев до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. отмыл черкотины на полу))) рекомендую. И стоит не дорого.
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает, что то там отмывает, отпаривает. грязные швы на плитке очистились например. в общем нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго не могла ничем отмыть линолеум в квартире.Тут на помощь пришла паровая швабра.Отмыла весь линолеум до нового состояния.Очень рада этой покупке.Помимо пола,ею можно так же мыть и окна,и узкие щелочки,а так же есть насадка для мебели. Со всем справляется на ура.Незаменимая вещь в квартире теперь. Очень простая в управление, не тяжелая, легко одной рукой ею можно водить по полу.Нет никаких заморочек в управлении, нет сложных комбинаций кнопок и тд.Рекомендую к покупке.