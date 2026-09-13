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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.42
Максимальная подача пара, г/мин
23
Намотка сетевого шнура
ручная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704046
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Описание товара Швабра паровая Vitek VT-8188 1500Вт красный/черный
Чтобы уборка вашей квартиры перешла на качественно новый уровень, приобретите паровую швабру VITEK VT-8188 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот инновационный прибор имеет два уровня мощности, которые позволят идеально обработать гладкий пол и ковровые покрытия, удаляя даже стойкие загрязнения и неприятные запахи. Максимальная мощность составляет 1500 Вт. Кроме того, устройство обеспечивает стерилизацию поверхностей, благодаря высокой температуре пара (подача — до 23 г/мин). Резервуар для воды имеет объём 420 мл. Пользоваться прибором очень легко благодаря удобной ручке эргономичной формы. В комплект входят две тканевые насадки, рамка для чистки ковров и мерный стаканчик.
Чтобы уборка вашей квартиры перешла на качественно новый уровень, приобретите паровую швабру VITEK VT-8188 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот инновационный прибор имеет два уровня мощности, которые позволят идеально обработать гладкий пол и ковровые покрытия, удаляя даже стойкие загрязнения и неприятные запахи. Максимальная мощность составляет 1500 Вт. Кроме того, устройство обеспечивает стерилизацию поверхностей, благодаря высокой температуре пара (подача — до 23 г/мин). Резервуар для воды имеет объём 420 мл. Пользоваться прибором очень легко благодаря удобной ручке эргономичной формы. В комплект входят две тканевые насадки, рамка для чистки ковров и мерный стаканчик.
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