Швабра паровая Maxwell MW-3400 1500Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х14
Вес, кг.
3.3
Описание товара Швабра паровая Maxwell MW-3400 1500Вт белый
Сделать качественную уборку в квартире, одновременно уничтожая бактерии и вирусы на поверхностях, поможет паровая швабра MAXWELL MW-3400 с номинальной потребляемой мощностью 1500 Вт. Нагревается прибор очень быстро — всего за 30 секунд! Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (20–25 г/мин), что способствует более эффективному очищению поверхностей. Резервуар для воды имеет объем 300 мл. В комплект с прибором входят две насадки: рамка для обработки ковровых покрытий и тканевая для гладкого пола. Пользоваться прибором очень удобно, благодаря шнуру длиной 5 м.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Сделать качественную уборку в квартире, одновременно уничтожая бактерии и вирусы на поверхностях, поможет паровая швабра MAXWELL MW-3400 с номинальной потребляемой мощностью 1500 Вт. Нагревается прибор очень быстро — всего за 30 секунд! Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (20–25 г/мин), что способствует более эффективному очищению поверхностей. Резервуар для воды имеет объем 300 мл. В комплект с прибором входят две насадки: рамка для обработки ковровых покрытий и тканевая для гладкого пола. Пользоваться прибором очень удобно, благодаря шнуру длиной 5 м.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Швабра паровая Maxwell MW-3400 1500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швабра паровая Maxwell MW-3400 1500Вт белый