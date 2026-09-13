Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3910
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, насадка для пола, насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708968
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.28
Дополнительный цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
бежевый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3910
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, насадка для пола, насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х17
Вес, кг.
2.6
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3910
Паровая швабра КТ-3910 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Она очистит раковину и плиту, зеркала и мебель без каких-либо химических средств.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.28
Дополнительный цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
бежевый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Серия
КТ-3910
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.28
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
32
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.5
Щетки и насадки
насадка для отпаривания, насадка для пола, насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая щетка, малая круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Паровая швабра КТ-3910 - универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Она очистит раковину и плиту, зеркала и мебель без каких-либо химических средств.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3910 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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