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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051

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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 1
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 2
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 3
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 4
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 5
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 6
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 7
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 8
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 1
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 2
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 3
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 4
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 5
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 6
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 7
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 8
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051
5 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х26х17
Вес, кг.
3.58

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051

КТ-1051 устройство, способное эффективно устранить загрязнения и провести дезинфекцию поверхности с помощью пара. Прибор можно использовать как 5 устройств: паровая швабра, ручной пароочиститель, стеклоочиститель, отпариватель и дезинфектор.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Описание
КТ-1051 устройство, способное эффективно устранить загрязнения и провести дезинфекцию поверхности с помощью пара. Прибор можно использовать как 5 устройств: паровая швабра, ручной пароочиститель, стеклоочиститель, отпариватель и дезинфектор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1051 - купить по цене 5620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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