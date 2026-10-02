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Паровая швабра Kitfort КТ-1066 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1066

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Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 9
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 10
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 11
Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Максимальная подача пара, г/мин
28
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая латунная щетка, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 9
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 10
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 11
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650520
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.37
Дополнительный цвет
белый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Прочее
3-ступенчатый регулятор подачи пара, съемный ручной модуль
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.41
Максимальная подача пара, г/мин
28
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Резервуар для моющего средства, л
нет
Время непрерывной работы, мин
25
Щетки и насадки
насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая латунная щетка, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
4

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1066

Паровая швабра «2 в 1» КТ-1066 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды емкостью 380 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 25 минут. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок легко отмыть окна, почистить шторы и мягкую мебель. Скребок, латунная и нейлоновые щетки эффективно очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия. В комплекте есть насадка для отпаривания с тряпкой для отпаривания, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. На насадке для отпаривания предусмотрен резиновый скребок для очистки окон, зеркал и кафельной плитки. Струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Три уровня подачи пара позволят настраивать интенсивность выходящего пара. Подача пара начнется автоматически при выведении паровой швабры из положения вертикальной парковки и останавливается, когда паровая швабра находится в положении вертикальной парковки. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет легко убирать пространство под мебелью. Напольная щетка закреплена на специальном шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1066




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.37
Дополнительный цвет
белый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Прочее
3-ступенчатый регулятор подачи пара, съемный ручной модуль
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.37
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.41
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
28
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
5
Резервуар для моющего средства, л
нет
Время непрерывной работы, мин
25
Щетки и насадки
насадка с резиновым скребком, скребок, струйная насадка, угловая насадка, круглая латунная щетка, круглая нейлоновая щетка, плоская нейлоновая щетка, щетка для пола
Функции и особенности
индикатор включения
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра «2 в 1» КТ-1066 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды емкостью 380 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 25 минут. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок легко отмыть окна, почистить шторы и мягкую мебель. Скребок, латунная и нейлоновые щетки эффективно очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия. В комплекте есть насадка для отпаривания с тряпкой для отпаривания, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. На насадке для отпаривания предусмотрен резиновый скребок для очистки окон, зеркал и кафельной плитки. Струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Три уровня подачи пара позволят настраивать интенсивность выходящего пара. Подача пара начнется автоматически при выведении паровой швабры из положения вертикальной парковки и останавливается, когда паровая швабра находится в положении вертикальной парковки. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет легко убирать пространство под мебелью. Напольная щетка закреплена на специальном шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра Kitfort КТ-1066 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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