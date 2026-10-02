Паровая швабра Kitfort КТ-1066
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Характеристики
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1066
Паровая швабра «2 в 1» КТ-1066 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Устройство оснащено резервуаром для воды емкостью 380 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 25 минут. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок легко отмыть окна, почистить шторы и мягкую мебель. Скребок, латунная и нейлоновые щетки эффективно очищают сложные загрязнения с помощью механического воздействия. В комплекте есть насадка для отпаривания с тряпкой для отпаривания, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. На насадке для отпаривания предусмотрен резиновый скребок для очистки окон, зеркал и кафельной плитки. Струйная и угловая насадки помогут очистить щели и углы. Три уровня подачи пара позволят настраивать интенсивность выходящего пара. Подача пара начнется автоматически при выведении паровой швабры из положения вертикальной парковки и останавливается, когда паровая швабра находится в положении вертикальной парковки. Паровая швабра обладает функцией вертикальной парковки и большим углом наклона при уборке, который поможет легко убирать пространство под мебелью. Напольная щетка закреплена на специальном шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура.
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