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Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый

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Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 1
Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 2
Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 3
Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 4
Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 5
Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Намотка сетевого шнура
ручная
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 1
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 2
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 3
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 4
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 5
  • Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704053
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.45
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х31х14
Вес, кг.
3.15

Описание товара Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый

Хотите, чтобы уборка квартиры была легкой и быстрой, а результат восхищал даже самых придирчивых хозяекx Проверьте в деле паровую швабру VITEK VT-8191 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот прибор поможет убирать как гладкий пол (паркет, ламинат, линолеум), так и ковровые покрытия, удаляя стойкие загрязнения и неприятные запахи. Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (25 г/мин), которая способствует более эффективному очищению поверхности. Резервуар для воды имеет объем 450 мл. Пользоваться паровой шваброй очень удобно, благодаря шнуру длиной 4.7 м. После использования отсоедините съемную ручку прибора и уберите устройство в кладовку или другое небольшое помещение: в таком виде оно займет совсем немного места. Купить паровую швабру VITEK VT-8191 точно захотят те, кто любит делать свою жизнь максимально комфортной.

Отзывы о товаре Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.45
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.6
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите, чтобы уборка квартиры была легкой и быстрой, а результат восхищал даже самых придирчивых хозяекx Проверьте в деле паровую швабру VITEK VT-8191 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот прибор поможет убирать как гладкий пол (паркет, ламинат, линолеум), так и ковровые покрытия, удаляя стойкие загрязнения и неприятные запахи. Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (25 г/мин), которая способствует более эффективному очищению поверхности. Резервуар для воды имеет объем 450 мл. Пользоваться паровой шваброй очень удобно, благодаря шнуру длиной 4.7 м. После использования отсоедините съемную ручку прибора и уберите устройство в кладовку или другое небольшое помещение: в таком виде оно займет совсем немного места. Купить паровую швабру VITEK VT-8191 точно захотят те, кто любит делать свою жизнь максимально комфортной.
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Отзывы


Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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