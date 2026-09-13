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Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Резервуар для воды, л
0.45
Намотка сетевого шнура
ручная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704053
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Описание товара Швабра паровая Vitek 8191-VT-01 1500Вт белый
Хотите, чтобы уборка квартиры была легкой и быстрой, а результат восхищал даже самых придирчивых хозяекx Проверьте в деле паровую швабру VITEK VT-8191 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот прибор поможет убирать как гладкий пол (паркет, ламинат, линолеум), так и ковровые покрытия, удаляя стойкие загрязнения и неприятные запахи. Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (25 г/мин), которая способствует более эффективному очищению поверхности. Резервуар для воды имеет объем 450 мл. Пользоваться паровой шваброй очень удобно, благодаря шнуру длиной 4.7 м. После использования отсоедините съемную ручку прибора и уберите устройство в кладовку или другое небольшое помещение: в таком виде оно займет совсем немного места. Купить паровую швабру VITEK VT-8191 точно захотят те, кто любит делать свою жизнь максимально комфортной.
Хотите, чтобы уборка квартиры была легкой и быстрой, а результат восхищал даже самых придирчивых хозяекx Проверьте в деле паровую швабру VITEK VT-8191 с максимальной мощностью 1500 Вт. Этот прибор поможет убирать как гладкий пол (паркет, ламинат, линолеум), так и ковровые покрытия, удаляя стойкие загрязнения и неприятные запахи. Электромагнитный насос обеспечивает стабильную подачу пара (25 г/мин), которая способствует более эффективному очищению поверхности. Резервуар для воды имеет объем 450 мл. Пользоваться паровой шваброй очень удобно, благодаря шнуру длиной 4.7 м. После использования отсоедините съемную ручку прибора и уберите устройство в кладовку или другое небольшое помещение: в таком виде оно займет совсем немного места. Купить паровую швабру VITEK VT-8191 точно захотят те, кто любит делать свою жизнь максимально комфортной.
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