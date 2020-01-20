Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193749
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
белый
Прочее
съемный резервуар для воды
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура
5
Функции и особенности
автоматическое отключение / защита от накипи / регулировка пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х20
Вес, кг.
3.1
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт
Видеообзор на Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
серый
Основной цвет
белый
Прочее
съемный резервуар для воды
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура
5
Функции и особенности
автоматическое отключение / защита от накипи / регулировка пара
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Достоинства:
Отлично моет и, надеюсь, дезинфицирует пол) одно могу сказать, дома стало чище, отмылась "многовековая" грязь
Недостатки:
К доставке: доставили не с 12 до 15, как в заявке, а после 18 часов, но это списываю на 31 декабря
Комментарий:
Покупкой я довольна) приборка теперь в радость) с помощью насадки щётка оттерла липкий слой скотча с двери)
Пороги теперь блестят)
А с подачей пара надо приноровиться. Да и после полоскания тряпки пол слишком мокрый, потому что ее не реально хорошо отжать. И да,тряпка белая. После каждой уборки ее приходится стирать.
А еще тряпка цепляется на липучки. И после 2 недель использования, эти липучки похожи на лохмотья( скоро цепляться перестанут.
Но в комплекте есть еще одна тряпка)
Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1008, 1500 Вт
Достоинства:
Отлично моет и, надеюсь, дезинфицирует пол) одно могу сказать, дома стало чище, отмылась "многовековая" грязь
Недостатки:
К доставке: доставили не с 12 до 15, как в заявке, а после 18 часов, но это списываю на 31 декабря
Комментарий:
Покупкой я довольна) приборка теперь в радость) с помощью насадки щётка оттерла липкий слой скотча с двери)
Пороги теперь блестят)
А с подачей пара надо приноровиться. Да и после полоскания тряпки пол слишком мокрый, потому что ее не реально хорошо отжать. И да,тряпка белая. После каждой уборки ее приходится стирать.
А еще тряпка цепляется на липучки. И после 2 недель использования, эти липучки похожи на лохмотья( скоро цепляться перестанут.
Но в комплекте есть еще одна тряпка)