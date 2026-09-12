Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1097
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1097
Паровая швабра «2 в 1» КТ-1097 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара и продезинфицирует поверхность. Паровая швабра очистит раковину и плиту на кухне, зеркала и мебель исключительно паром. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля, который используется с насадками. Насадка для отпаривания с резиновым скребком используется для чистки окон и зеркал. Тряпка позволяет отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. Струйную насадку надевают на паровое сопло. Можно проводить уборку, используя струйную насадку, или надеть на нее нейлоновую плоскую щетку, нейлоновую круглую щетку, угловую насадку или скребок. Напольная щетка по краям оснащена липучками для закрепления тряпки. Вы можете использовать тряпку из комплекта или любую ткань, которая сможет зацепиться за липучки. Рамка для ковра облегчает скольжение щётки для пола по ковру. Паровая швабра обладает большим углом наклона, который поможет легко убрать пространство под мебелью. Напольная щётка закреплена на специальном шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень манёвренной и облегчает уборку. Устройство оснащено съёмным резервуаром для воды емкостью 330 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 16 минут. В резервуаре для воды на конце трубки подачи воды предусмотрен грузик, падающий в сторону наклона. В комплекте идет мерный стакан.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-1097