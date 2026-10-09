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Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый

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Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 9
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 10
Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
для пола
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 9
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 10
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641887
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort КТ-1048
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.9
Щетки и насадки
для пола
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х22х17
Вес, кг.
3.03

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый

Паровая швабра КТ-1048 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Высокая температура пара способствует процессу очистки любых загрязнений. Плавная регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Швабра КТ-1048 оснащена специальной конструкцией, благодаря которой вы сможете легко вымыть пол под мебелью. Принцип действия парогенератора основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его. Напольная щётка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру КТ-1048 очень маневренной и значительно облегчает уборку. Насадка для пола надёжно фиксируется шурупом, который идёт в комплекте. Во время работы парогенератора вода из резервуара проходит через специальный фильтр. Швабра оснащена резервуаром для воды ёмкостью 360 мл, что позволит убрать большую площадь сразу. Конструкция удобно разбирается, чтобы наполнить и вымыть резервуар. Стакан для наливания воды служит для удобного и безопасного наливания воды в резервуар. В комплекте идут рамка для ковра, 2 тряпки для пола, удлинительная трубка, ручка, шуруп для фиксации насадки и резервуар для воды с крышкой. Помимо гладких поверхностей, паровая швабра также убирает ковровые покрытия с недлинным ворсом. Комплектацией швабры предусмотрена рамка, она крепится на щётку и тряпку. Рамка облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание краёв тряпки. Паровая швабра КТ-1048 обладает функцией вертикальной парковки, так что вам необязательно ставить её в шкаф. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура для ещё более компактного хранения. Длина шнура – 4.9 метра.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1048-1 желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
желтый
Регулировка подачи пара
да
Серия
Kitfort КТ-1048
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.36
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.9
Развернуть
Щетки и насадки
для пола
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-1048 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Высокая температура пара способствует процессу очистки любых загрязнений. Плавная регулировка уровня подачи пара позволяет настраивать интенсивность работы устройства. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Швабра КТ-1048 оснащена специальной конструкцией, благодаря которой вы сможете легко вымыть пол под мебелью. Принцип действия парогенератора основан на воздействии горячего пара на загрязнения. Пар проникает внутрь загрязнения, размягчая и растворяя его. Напольная щётка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру КТ-1048 очень маневренной и значительно облегчает уборку. Насадка для пола надёжно фиксируется шурупом, который идёт в комплекте. Во время работы парогенератора вода из резервуара проходит через специальный фильтр. Швабра оснащена резервуаром для воды ёмкостью 360 мл, что позволит убрать большую площадь сразу. Конструкция удобно разбирается, чтобы наполнить и вымыть резервуар. Стакан для наливания воды служит для удобного и безопасного наливания воды в резервуар. В комплекте идут рамка для ковра, 2 тряпки для пола, удлинительная трубка, ручка, шуруп для фиксации насадки и резервуар для воды с крышкой. Помимо гладких поверхностей, паровая швабра также убирает ковровые покрытия с недлинным ворсом. Комплектацией швабры предусмотрена рамка, она крепится на щётку и тряпку. Рамка облегчает скольжение щётки по ковру и предотвращает задирание краёв тряпки. Паровая швабра КТ-1048 обладает функцией вертикальной парковки, так что вам необязательно ставить её в шкаф. На удлинительной ручке предусмотрены держатели для шнура для ещё более компактного хранения. Длина шнура – 4.9 метра.
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Доставка
Отзывы


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