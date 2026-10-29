Top.Mail.Ru
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 1
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 2
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 3
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 4
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Минимальное давление пара, бар
от сети
  • Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 1
  • Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 2
  • Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 3
  • Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 4
  • Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Комплектация
круглая щетка (2 шт.), насадка для ковров, струйная насадка, насадка для отпаривания
Длина сетевого шнура
5
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
35
Функции и особенности
12 насадок, Вертикальная парковка. 7 режимов подачи пара.
Размеры в упаковке, см
49х22х18
Вес, кг.
2.83

Описание товара Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой

Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой

Отзывы о товаре Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
1400
Цвет
голубой
Комплектация
круглая щетка (2 шт.), насадка для ковров, струйная насадка, насадка для отпаривания
Длина сетевого шнура
5
Минимальное давление пара, бар
от сети
Время непрерывной работы, мин
35
Функции и особенности
12 насадок, Вертикальная парковка. 7 режимов подачи пара.
Описание
Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра BQ SM2009 Белый-голубой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...