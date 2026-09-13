Чайник электрический BQ KT1839G Белый
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719786
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х18
Вес, кг.
1.1
Описание товара Чайник электрический BQ KT1839G Белый
Электрочайник BQ KT1839G белого цвета изготовлен из термостойкого стекла. Он отключается автоматически при закипании или при отсутствии воды. Фильтр в носике позволяет улавливать частицы накипи и не допускает их попадание в кружку.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
Страна производитель
Китай
Электрочайник BQ KT1839G белого цвета изготовлен из термостойкого стекла. Он отключается автоматически при закипании или при отсутствии воды. Фильтр в носике позволяет улавливать частицы накипи и не допускает их попадание в кружку.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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