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Чайник электрический BQ KT1839G Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ KT1839G Белый

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Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 1
Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 2
Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 3
Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 4
Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 5
Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1839G Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719786
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х18
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический BQ KT1839G Белый

Электрочайник BQ KT1839G белого цвета изготовлен из термостойкого стекла. Он отключается автоматически при закипании или при отсутствии воды. Фильтр в носике позволяет улавливать частицы накипи и не допускает их попадание в кружку.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1839G Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
214 x 148 x 274 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник BQ KT1839G белого цвета изготовлен из термостойкого стекла. Он отключается автоматически при закипании или при отсутствии воды. Фильтр в носике позволяет улавливать частицы накипи и не допускает их попадание в кружку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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