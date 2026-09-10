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Чайник электрический Econ ECO-1847KE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Econ ECO-1847KE

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Чайник электрический Econ ECO-1847KE - фото 1
Чайник электрический Econ ECO-1847KE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Econ ECO-1847KE - фото 1
  • Чайник электрический Econ ECO-1847KE - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425065
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Econ ECO-1847KE

Корпус чайника из термостойкого стекла со шкалой литража. При помощи дискового нагревательного элемента 1500 Вт происходит быстрое закипание воды (максимальный объем воды — 1,8 л). Модель поддерживает вращение на подставке, выключается автоматически при закипании воды и предусматривает отключение при отсутствии воды. В подошве прибора — отсек для хранения шнура.

Отзывы о товаре Чайник электрический Econ ECO-1847KE




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Электрочайники
Описание
Корпус чайника из термостойкого стекла со шкалой литража. При помощи дискового нагревательного элемента 1500 Вт происходит быстрое закипание воды (максимальный объем воды — 1,8 л). Модель поддерживает вращение на подставке, выключается автоматически при закипании воды и предусматривает отключение при отсутствии воды. В подошве прибора — отсек для хранения шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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