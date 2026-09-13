Top.Mail.Ru
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 1
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 2
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 3
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 4
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 5
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719775
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный

Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...