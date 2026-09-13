Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719775
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1
Описание товара Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
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Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
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Бренд
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175
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Страна производитель
Китай
Чайник электрический BQ KT1724SW Сталь-Черный
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, белые
Теги товара: металлические, с терморегулятором, без пластика внутри
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