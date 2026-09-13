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Чайник электрический Rondell RDE-1007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Rondell RDE-1007

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Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 1
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 2
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 3
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 4
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 5
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 6
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 7
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 8
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 9
Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 1
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 2
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 3
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 4
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 5
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 6
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 7
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 8
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 9
  • Чайник электрический Rondell RDE-1007 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714414
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Характеристики

Бренд
Rondell
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х18
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1007

Чайник электрический Rondell RDE-1007

Отзывы о товаре Чайник электрический Rondell RDE-1007




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Характеристики
Бренд
Rondell
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический Rondell RDE-1007
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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