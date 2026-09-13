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Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы

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Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 1
Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 2
Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 3
Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 4
Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
225 х 260 х 153 мм
  • Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719763
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
225 х 260 х 153 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х18
Вес, кг.
1.21

Описание товара Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы

Чайник электрический BQ KT1702P черный-цветы 86201422 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. Чайник не ржавеет, за счет чего прослужит долго.

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1702P Черный-Цветы




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.8
Цвет
рисунок, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Габариты (ВxГxШ), мм
225 х 260 х 153 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник электрический BQ KT1702P черный-цветы 86201422 предназначен для использования в офисе или дома. Быстро кипятит воду, что экономит время. Современный дизайн впишется в любой интерьер. Чайник не ржавеет, за счет чего прослужит долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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