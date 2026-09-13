Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719753
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вертикальное отпаривание; противокапельная система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х16
Вес, кг.
1.86
Описание товара Утюг BQ SI1005 Черный-Синий
Утюг BQ представляет собой мощное и надежное решение для вашего повседневного глаженья. С максимальной мощностью в 3000 Вт он быстро нагревается, обеспечивая эффективное разглаживание даже самых стойких складок. Подошва из керамики гарантирует плавное скольжение и бережный уход за вашими тканями, предотвращая возможность пригорания.
Утюг оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 350 мл, что позволяет дольше работать без частого долива воды. Встроенный паровой удар способствует более эффективной глажке, особенно на сложных материалах и в труднодоступных местах.
Сетевой шнур длиной 2,3 м обеспечивает свободу движения и комфортное использование утюга в различных условиях. Благодаря весу всего 1,585 кг утюг удобно держать в руке.
Элегантный черный дизайн и высококачественная сборка из Китая делают этот утюг стильным и долговечным дополнением к вашему хозяйственному арсеналу. Бренд BQ гарантирует качество и надежность каждого своего изделия, и этот утюг - не исключение.
вертикальное отпаривание; противокапельная система
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг BQ представляет собой мощное и надежное решение для вашего повседневного глаженья. С максимальной мощностью в 3000 Вт он быстро нагревается, обеспечивая эффективное разглаживание даже самых стойких складок. Подошва из керамики гарантирует плавное скольжение и бережный уход за вашими тканями, предотвращая возможность пригорания.
Утюг оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 350 мл, что позволяет дольше работать без частого долива воды. Встроенный паровой удар способствует более эффективной глажке, особенно на сложных материалах и в труднодоступных местах.
Сетевой шнур длиной 2,3 м обеспечивает свободу движения и комфортное использование утюга в различных условиях. Благодаря весу всего 1,585 кг утюг удобно держать в руке.
Элегантный черный дизайн и высококачественная сборка из Китая делают этот утюг стильным и долговечным дополнением к вашему хозяйственному арсеналу. Бренд BQ гарантирует качество и надежность каждого своего изделия, и этот утюг - не исключение.
Утюг BQ SI1005 Черный-Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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