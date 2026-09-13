Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный
Микроволновая печь BQ – это идеальное решение для тех, кто ценит простоту, надежность и стильный дизайн. Выполненная в элегантном черном цвете, эта модель станет гармоничным дополнением к интерьеру любой кухни. С объемом 20 литров и диаметром поворотного стола 24.5 см, микроволновка способна удовлетворить ежедневные потребности небольшой семьи. Модель оснащена механическим управлением, что обеспечивает простоту в эксплуатации. Отсутствие дисплея и дополнительных функций, таких как инверторная технология, конвекция и гриль, делает устройство максимально понятным и доступным для пользователей любого возраста. Внутренние поверхности покрыты качественной эмалью, что облегчает уход и гарантирует долговечность использования. Ручное открывание дверцы добавляет удобства при повседневном использовании, а мощность 700 Вт обеспечит быстрое и равномерное разогревание блюд. Микроволновая печь BQ является отдельностоящей моделью, что позволяет свободно размещать её в любом удобном месте кухни. С весом 9,4 кг, её легко перемещать и устанавливать. Это надежный выбор для тех, кто ищет бюджетное и практичное решение для разогрева и приготовления пищи.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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