Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый
Микроволновая печь BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. С объемом 20 литров и мощностью микроволн в 700 Вт, она обеспечивает эффективное разогревание и приготовление любимых блюд. Печь выполнена в стильном белом цвете и имеет удобное механическое управление, которое делает эксплуатацию легкой и интуитивно понятной. Дверца с навесной конструкцией открывается с помощью ручки, что обеспечивает удобный доступ к вашей пище. Несмотря на отсутствие инверторной технологии и функции конвекции, эта модель демонстрирует высокую производительность для своих параметров. Внутреннее пространство покрыто прочной эмалью, которая обеспечивает легкую чистку и долговечность устройства. С диаметром поворотного стола в 24,5 см, микроволновая печь BQ обладает достаточным пространством для размещения тарелок и небольших кастрюль. Отдельностоящая конструкция позволяет разместить прибор в любом удобном для вас месте на кухне, а её легкий вес в 9,4 кг обеспечивает простоту перемещения при необходимости. Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни, предлагая сбалансированное сочетание функциональности и экономичной цены от проверенного бренда BQ.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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