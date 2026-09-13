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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый

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Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый - фото 2
Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый - фото 1
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый - фото 2
  • Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719635
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Характеристики

Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х27
Вес, кг.
10.75

Описание товара Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый

Микроволновая печь BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. С объемом 20 литров и мощностью микроволн в 700 Вт, она обеспечивает эффективное разогревание и приготовление любимых блюд. Печь выполнена в стильном белом цвете и имеет удобное механическое управление, которое делает эксплуатацию легкой и интуитивно понятной. Дверца с навесной конструкцией открывается с помощью ручки, что обеспечивает удобный доступ к вашей пище. Несмотря на отсутствие инверторной технологии и функции конвекции, эта модель демонстрирует высокую производительность для своих параметров. Внутреннее пространство покрыто прочной эмалью, которая обеспечивает легкую чистку и долговечность устройства. С диаметром поворотного стола в 24,5 см, микроволновая печь BQ обладает достаточным пространством для размещения тарелок и небольших кастрюль. Отдельностоящая конструкция позволяет разместить прибор в любом удобном для вас месте на кухне, а её легкий вес в 9,4 кг обеспечивает простоту перемещения при необходимости. Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни, предлагая сбалансированное сочетание функциональности и экономичной цены от проверенного бренда BQ.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для ежедневного использования на вашей кухне. С объемом 20 литров и мощностью микроволн в 700 Вт, она обеспечивает эффективное разогревание и приготовление любимых блюд. Печь выполнена в стильном белом цвете и имеет удобное механическое управление, которое делает эксплуатацию легкой и интуитивно понятной. Дверца с навесной конструкцией открывается с помощью ручки, что обеспечивает удобный доступ к вашей пище. Несмотря на отсутствие инверторной технологии и функции конвекции, эта модель демонстрирует высокую производительность для своих параметров. Внутреннее пространство покрыто прочной эмалью, которая обеспечивает легкую чистку и долговечность устройства. С диаметром поворотного стола в 24,5 см, микроволновая печь BQ обладает достаточным пространством для размещения тарелок и небольших кастрюль. Отдельностоящая конструкция позволяет разместить прибор в любом удобном для вас месте на кухне, а её легкий вес в 9,4 кг обеспечивает простоту перемещения при необходимости. Эта микроволновая печь станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни, предлагая сбалансированное сочетание функциональности и экономичной цены от проверенного бренда BQ.
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Доставка
Отзывы


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