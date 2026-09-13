Кофемашина BQ ACM1136M Черный

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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Нет
Управление
электронное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719621
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Автоматическая кофемашина BQ ACM1136M - это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником для любителей настоящего кофе.
Модель оснащена мощной итальянской помпой Ulka, создающей давление 20 бар, что гарантирует идеальную экстракцию вкуса и аромата из зерен. Встроенная металлическая коническая жерновая кофемолка с 15 степенями помола и вместимостью 180 г позволит вам подобрать оптимальный помол для любого вида кофе, от нежного американо до крепкого эспрессо. Удобная электронная панель управления упрощает процесс приготовления.
Регулировка объема и крепости позволит идеально настроить вкус напитка под ваши предпочтения.
Функция самоочистки упрощает уход за кофемашиной для дома, а индикаторы отсутствия кофе и воды помогут избежать непредвиденных ситуаций. Ручной капучинатор позволит вам приготовить нежную пенку для капучино, латте и других любимых напитков.
Система предварительного смачивания обеспечивает равномерную экстракцию и насыщенный вкус.
Регулировка высоты дозатора (от 85 до 115 мм) обеспечит удобство использования с разными чашками, а функция автоматического отключения сделает эксплуатацию прибора безопасной.
Объем емкости для воды составляет 1.5 литра, что позволит вам наслаждаться ароматным кофе в течение дня без необходимости постоянного доливания воды. Ультратонкий корпус в черном цвете станет стильным дополнением к любому интерьеру.
Автоматическая кофемашина BQ ACM1136M - это стильный и функциональный прибор, который станет незаменимым помощником для любителей настоящего кофе.
Модель оснащена мощной итальянской помпой Ulka, создающей давление 20 бар, что гарантирует идеальную экстракцию вкуса и аромата из зерен. Встроенная металлическая коническая жерновая кофемолка с 15 степенями помола и вместимостью 180 г позволит вам подобрать оптимальный помол для любого вида кофе, от нежного американо до крепкого эспрессо. Удобная электронная панель управления упрощает процесс приготовления.
Регулировка объема и крепости позволит идеально настроить вкус напитка под ваши предпочтения.
Функция самоочистки упрощает уход за кофемашиной для дома, а индикаторы отсутствия кофе и воды помогут избежать непредвиденных ситуаций. Ручной капучинатор позволит вам приготовить нежную пенку для капучино, латте и других любимых напитков.
Система предварительного смачивания обеспечивает равномерную экстракцию и насыщенный вкус.
Регулировка высоты дозатора (от 85 до 115 мм) обеспечит удобство использования с разными чашками, а функция автоматического отключения сделает эксплуатацию прибора безопасной.
Объем емкости для воды составляет 1.5 литра, что позволит вам наслаждаться ароматным кофе в течение дня без необходимости постоянного доливания воды. Ультратонкий корпус в черном цвете станет стильным дополнением к любому интерьеру.
Кофемашина BQ ACM1136M Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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