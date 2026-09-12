Кофемашина Rondell RDE-1115

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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.3
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703417
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Кофемолка Rondell RDE-1151Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы.
Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут
устройству скользить по поверхности в процессе работы. Купите стильную современную кофемолку RDE-1151, чтобы всегда иметь возможность готовить идеальные напитки по своему вкусу!
Кофемолка Rondell RDE-1151Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы.
Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут
устройству скользить по поверхности в процессе работы. Купите стильную современную кофемолку RDE-1151, чтобы всегда иметь возможность готовить идеальные напитки по своему вкусу!
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