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Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная

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Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 1
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 2
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 3
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 4
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 5
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 6
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 7
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 8
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 9
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 10
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 11
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 12
Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.4
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
Кофемолка
да
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 1
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 2
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 3
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 4
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 5
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 6
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 7
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 8
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 9
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 10
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 11
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 12
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730567
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Характеристики

Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
50х45х27
Вес, кг.
7

Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная

Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания. Это обеспечивает плотную, бархатистую молочную пену для капучино и латте макиато без сложных манипуляций. Функция регулирования размера чашки и программируемые настройки дозировки позволяют получить порцию точно под ваши привычки. Установка жесткости воды защищает трубки и нагреватель от накипи и улучшает вкус готового напитка. Энергосбережение и безопасность учтены: автоотключение снижает расход электроэнергии и риск оставления прибора включенным. Пластиковые и металлические элементы корпуса подобраны с расчетом на долговечность и простоту ухода. Длина сетевого шнура 100 см обеспечивает удобство размещения рядом с розеткой. Универсальные подключения 220-240 В и 50/60 Гц делают изделие совместимым с домашней электрической сетью. Прибор одинаково уместен в городской квартире и небольшом офисе, где ценят разнообразие напитков и компактность техники. Автоматические рецепты охватывают эспрессо, американо, лунго и молочные вариации, а также подачу горячей воды для чая. Настраиваемый помол, объем и режим молочной пенки позволяют адаптировать каждую чашку под индивидуальные предпочтения, сохраняя удобство каждодневной эксплуатации. Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания, что обеспечивает плотную, бархатистую пену для капучино и латте. Приготовление: эспрессо, эспрессо макиато, капучино, латте макиато, американо, кофе, лунго, молочная пена, горячая вода Регулировки: степень помола, размер чашки, жесткость воды Обслуживание: съемный бак 1400 мл, контейнер для зерен 150 г, съемный заварочный блок

Отзывы о товаре Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Развернуть
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Описание
Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания. Это обеспечивает плотную, бархатистую молочную пену для капучино и латте макиато без сложных манипуляций. Функция регулирования размера чашки и программируемые настройки дозировки позволяют получить порцию точно под ваши привычки. Установка жесткости воды защищает трубки и нагреватель от накипи и улучшает вкус готового напитка. Энергосбережение и безопасность учтены: автоотключение снижает расход электроэнергии и риск оставления прибора включенным. Пластиковые и металлические элементы корпуса подобраны с расчетом на долговечность и простоту ухода. Длина сетевого шнура 100 см обеспечивает удобство размещения рядом с розеткой. Универсальные подключения 220-240 В и 50/60 Гц делают изделие совместимым с домашней электрической сетью. Прибор одинаково уместен в городской квартире и небольшом офисе, где ценят разнообразие напитков и компактность техники. Автоматические рецепты охватывают эспрессо, американо, лунго и молочные вариации, а также подачу горячей воды для чая. Настраиваемый помол, объем и режим молочной пенки позволяют адаптировать каждую чашку под индивидуальные предпочтения, сохраняя удобство каждодневной эксплуатации. Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания, что обеспечивает плотную, бархатистую пену для капучино и латте. Приготовление: эспрессо, эспрессо макиато, капучино, латте макиато, американо, кофе, лунго, молочная пена, горячая вода Регулировки: степень помола, размер чашки, жесткость воды Обслуживание: съемный бак 1400 мл, контейнер для зерен 150 г, съемный заварочный блок
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