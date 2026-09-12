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Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый

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Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1650
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
механическое
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 4
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 5
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 6
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 7
  • Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692823
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1650
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х45
Вес, кг.
14.9

Описание товара Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый

В модели Smeg EGF03PGEU используется зерновой кофе: вы можете экспериментировать с крепостью, горчинкой или кислинкой итогового вкуса, при этом качество помола зерен останется на высоте. Кофемашина-эспрессо, как понятно из ее названия, направлена на приготовление конкретного напитка. Обычно представляет собой рожковую модель, но встречаются и встраиваемые варианты. Подойдет любителям крепкого насыщенного кофе, которым не нужно большое разнообразие меню. В Смег для нагрева воды используется термоблок — это залог быстрой работы и одна из причин довольно компактных размеров данного прибора. В отличие от бойлера вода нагревается порционно — за раз столько, сколько нужно для одной чашки. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные / поворотные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Двойной эспрессо, Капучино, Латте макиато, Горячая вода. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Если вы хотите уменьшить или увеличить температуру будущего кофе, используйте специальную настройку на панели управления. Полноценное раскрытие вкусового букета может зависеть от посуды, в которую попадает готовый напиток, — вы можете подогреть чашки, чтобы их холодные стенки не повлияли на конечный результат. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — пастельный зеленый. Основной материал поверхности — алюминий.

Отзывы о товаре Кофемашина Smeg EGF03PGEU пастельный зеленый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1650
Цвет
белый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Развернуть
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
нет
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
В модели Smeg EGF03PGEU используется зерновой кофе: вы можете экспериментировать с крепостью, горчинкой или кислинкой итогового вкуса, при этом качество помола зерен останется на высоте. Кофемашина-эспрессо, как понятно из ее названия, направлена на приготовление конкретного напитка. Обычно представляет собой рожковую модель, но встречаются и встраиваемые варианты. Подойдет любителям крепкого насыщенного кофе, которым не нужно большое разнообразие меню. В Смег для нагрева воды используется термоблок — это залог быстрой работы и одна из причин довольно компактных размеров данного прибора. В отличие от бойлера вода нагревается порционно — за раз столько, сколько нужно для одной чашки. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные / поворотные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Двойной эспрессо, Капучино, Латте макиато, Горячая вода. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Если вы хотите уменьшить или увеличить температуру будущего кофе, используйте специальную настройку на панели управления. Полноценное раскрытие вкусового букета может зависеть от посуды, в которую попадает готовый напиток, — вы можете подогреть чашки, чтобы их холодные стенки не повлияли на конечный результат. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — пастельный зеленый. Основной материал поверхности — алюминий.
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Отзывы


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