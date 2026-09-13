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Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная)

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Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 1
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 2
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 3
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 4
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 5
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 6
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 7
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 8
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 9
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 10
Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 1
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 2
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 3
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 4
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 5
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 6
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 7
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 8
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 9
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 10
  • Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
195 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709292
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Емкость для молока
Да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х55х54
Вес, кг.
22.3

Описание товара Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная)

В модели Bosch CTL7181B0 используются сразу два типа кофе — молотый и зерновой: это расширяет ваши возможности и увеличивает разнообразие напитков, которые можно приготовить с отличиями в крепости, ароматности и терпкости. Автоматическая кофемашина — по сути облегченная и уменьшенная версия приборов из кафе, она обладает широкими возможностями, разнообразным меню и продуманной системой контроля за процессом. Это отличный выбор как для дома, так и для офиса. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе сенсорные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Эспрессо макиато, Капучино, Латте, Латте макиато, Ристретто, Кафе крема, Теплое молоко, Горячая вода. Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — металл.

Отзывы о товаре Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
2.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Емкость для молока
Да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Развернуть
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
В модели Bosch CTL7181B0 используются сразу два типа кофе — молотый и зерновой: это расширяет ваши возможности и увеличивает разнообразие напитков, которые можно приготовить с отличиями в крепости, ароматности и терпкости. Автоматическая кофемашина — по сути облегченная и уменьшенная версия приборов из кафе, она обладает широкими возможностями, разнообразным меню и продуманной системой контроля за процессом. Это отличный выбор как для дома, так и для офиса. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе сенсорные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Эспрессо макиато, Капучино, Латте, Латте макиато, Ристретто, Кафе крема, Теплое молоко, Горячая вода. Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — металл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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