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Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO

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Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 1
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 2
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 3
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 4
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 5
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 6
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 7
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 8
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 9
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 10
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 11
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 12
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 13
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 14
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 15
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 16
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 17
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 18
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 19
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 20
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 21
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 22
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 23
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 24
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 25
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 26
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 27
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 28
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 29
Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 1
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 2
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 3
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 4
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 5
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 6
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 7
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 8
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 9
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 10
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 11
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 12
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 13
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 14
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 15
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 16
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 17
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 18
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 19
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 20
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 21
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 22
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 23
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 24
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 25
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 26
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 27
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 28
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 29
  • Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691969
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х39
Вес, кг.
13

Описание товара Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO

Кофемашина Korting KACM 2009 Presto открывает мир высококачественного кофе. Элегантный и сдержанный дизайн в черном цвете с элементами из нержавеющей стали станет стильным дополнением любой кухни. Модель оснащена итальянской помпой с давлением 19 бар, что гарантирует насыщенный вкус и аромат любимого напитка. Korting KACM 2009 Presto позволяет настроить и сохранить собственный рецепт кофе. Доступны 5 степеней помола, возможность настройки крепости и температуры напитка, а также 7 автоматических программ. Сенсорный экран обеспечивает простое и понятное управление, а подогрев чашек помогает сохранять правильную температуру и способствует большему раскрытию вкуса и аромата кофе. Стойкая молочная пенка легко взбивается с помощью встроенного капучинатора, который просто поддерживать в идеальном состоянии благодаря автоматической очистке. Резервуар для молока, входящий в комплект этой кофемашины от Кертинг, можно убирать на хранение в холодильник.

Отзывы о товаре Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Korting KACM 2009 Presto открывает мир высококачественного кофе. Элегантный и сдержанный дизайн в черном цвете с элементами из нержавеющей стали станет стильным дополнением любой кухни. Модель оснащена итальянской помпой с давлением 19 бар, что гарантирует насыщенный вкус и аромат любимого напитка. Korting KACM 2009 Presto позволяет настроить и сохранить собственный рецепт кофе. Доступны 5 степеней помола, возможность настройки крепости и температуры напитка, а также 7 автоматических программ. Сенсорный экран обеспечивает простое и понятное управление, а подогрев чашек помогает сохранять правильную температуру и способствует большему раскрытию вкуса и аромата кофе. Стойкая молочная пенка легко взбивается с помощью встроенного капучинатора, который просто поддерживать в идеальном состоянии благодаря автоматической очистке. Резервуар для молока, входящий в комплект этой кофемашины от Кертинг, можно убирать на хранение в холодильник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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