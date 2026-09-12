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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691969
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Описание товара Кофемашина Korting KACM 2009 PRESTO
Кофемашина Korting KACM 2009 Presto открывает мир высококачественного кофе. Элегантный и сдержанный дизайн в черном цвете с элементами из нержавеющей стали станет стильным дополнением любой кухни. Модель оснащена итальянской помпой с давлением 19 бар, что гарантирует насыщенный вкус и аромат любимого напитка. Korting KACM 2009 Presto позволяет настроить и сохранить собственный рецепт кофе. Доступны 5 степеней помола, возможность настройки крепости и температуры напитка, а также 7 автоматических программ. Сенсорный экран обеспечивает простое и понятное управление, а подогрев чашек помогает сохранять правильную температуру и способствует большему раскрытию вкуса и аромата кофе. Стойкая молочная пенка легко взбивается с помощью встроенного капучинатора, который просто поддерживать в идеальном состоянии благодаря автоматической очистке. Резервуар для молока, входящий в комплект этой кофемашины от Кертинг, можно убирать на хранение в холодильник.
Кофемашина Korting KACM 2009 Presto открывает мир высококачественного кофе. Элегантный и сдержанный дизайн в черном цвете с элементами из нержавеющей стали станет стильным дополнением любой кухни. Модель оснащена итальянской помпой с давлением 19 бар, что гарантирует насыщенный вкус и аромат любимого напитка. Korting KACM 2009 Presto позволяет настроить и сохранить собственный рецепт кофе. Доступны 5 степеней помола, возможность настройки крепости и температуры напитка, а также 7 автоматических программ. Сенсорный экран обеспечивает простое и понятное управление, а подогрев чашек помогает сохранять правильную температуру и способствует большему раскрытию вкуса и аромата кофе. Стойкая молочная пенка легко взбивается с помощью встроенного капучинатора, который просто поддерживать в идеальном состоянии благодаря автоматической очистке. Резервуар для молока, входящий в комплект этой кофемашины от Кертинг, можно убирать на хранение в холодильник.
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