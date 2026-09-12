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Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG

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Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 1
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 2
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 3
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 4
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 5
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 6
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 7
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 8
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 9
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 10
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 11
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 12
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 13
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 14
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 15
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 16
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 17
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 18
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 19
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 20
Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 1
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 2
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 3
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 4
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 5
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 6
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 7
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 8
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 9
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 10
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 11
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 12
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 13
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 14
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 15
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 16
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 17
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 18
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 19
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 20
  • Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
202 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692054
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х53х51
Вес, кг.
27.6

Описание товара Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG

Почувствуйте атмосферу итальянской кофейни у себя дома с кофемашиной K?rting KCM 9200 BG. Мощная помпа с давлением 15 бар гарантирует вам интенсивный вкус и насыщенный аромат каждой чашки кофе. С автоматическим капучинатором и кувшином для молока вы легко создадите идеальный капучино или латте с плотной молочной пенкой. Удобное сенсорное управление и русскоязычный дисплей делают процесс приготовления кофе еще более простым и приятным. Доверьтесь итальянскому качеству и наслаждайтесь истинным кофейным удовольствием с K?rting!

Отзывы о товаре Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Почувствуйте атмосферу итальянской кофейни у себя дома с кофемашиной K?rting KCM 9200 BG. Мощная помпа с давлением 15 бар гарантирует вам интенсивный вкус и насыщенный аромат каждой чашки кофе. С автоматическим капучинатором и кувшином для молока вы легко создадите идеальный капучино или латте с плотной молочной пенкой. Удобное сенсорное управление и русскоязычный дисплей делают процесс приготовления кофе еще более простым и приятным. Доверьтесь итальянскому качеству и наслаждайтесь истинным кофейным удовольствием с K?rting!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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