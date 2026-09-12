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Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black

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Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 1
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 2
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 3
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 4
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 5
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 6
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 7
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 8
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 9
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 10
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 11
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 12
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 1
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 2
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 3
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 4
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 5
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 6
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 7
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 8
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 9
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 10
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 11
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 12
  • Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689028
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х57х57
Вес, кг.
28.2

Описание товара Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black

Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black — это устройство, которое сочетает в себе функциональность, стиль и качество. Эта модель предназначена для тех, кто ценит вкусный и ароматный кофе, приготовленный в домашних условиях. Дизайн выполнен в стиле High-Tech, что делает ее не только практичной, но и стильной деталью интерьера. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и элегантность. Подсветка чашек и сенсорные переключатели добавляют устройству современности и удобства в использовании. Модель обладает широким функционалом. Она способна приготовить разнообразные виды кофейных напитков: от классического эспрессо до капучино и латте. Благодаря функции автоматического приготовления капучино вам не придется тратить время на взбивание молока — техника сделает все за вас. К тому же, она позволяет одновременно приготовить две чашки кофе, что особенно удобно, если у вас гости или большая семья. Одним из преимуществ является возможность регулировки крепости кофе, температуры напитка и степени помола зерен. Это позволяет каждому подобрать для себя идеальный вариант кофе, учтя все индивидуальные предпочтения. Модель оснащена контейнером для кофе в зернах и емкостью для молотого кофе. Это позволяет использовать как зерновой, так и молотый кофе. Также предусмотрена насадка с приспособлением для вспенивания молока, что позволяет приготовить капучино или латте в домашних условиях. Устройство оборудовано дисплеем и часами, что делает его использование максимально комфортным. Вы можете установить автоматическое включение по времени, что позволит вам наслаждаться ароматным кофе сразу после пробуждения, а функция автоотключения обеспечит безопасность использования. Важной особенностью является возможность встраивания в мебель. Благодаря этому прибор не занимает много места на кухне и гармонично вписывается в любой интерьер. Предусмотрены автоматические программы промывки и очистки от накипи, что облегчает уход за кофемашиной Купперсберг KCM 182 Black и продлевает срок ее службы. Все детали, с которыми контактирует вода или кофе, легко снимаются и моются. Это касается и лотка для сбора капель, и контейнера для воды.

Отзывы о товаре Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black — это устройство, которое сочетает в себе функциональность, стиль и качество. Эта модель предназначена для тех, кто ценит вкусный и ароматный кофе, приготовленный в домашних условиях. Дизайн выполнен в стиле High-Tech, что делает ее не только практичной, но и стильной деталью интерьера. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и элегантность. Подсветка чашек и сенсорные переключатели добавляют устройству современности и удобства в использовании. Модель обладает широким функционалом. Она способна приготовить разнообразные виды кофейных напитков: от классического эспрессо до капучино и латте. Благодаря функции автоматического приготовления капучино вам не придется тратить время на взбивание молока — техника сделает все за вас. К тому же, она позволяет одновременно приготовить две чашки кофе, что особенно удобно, если у вас гости или большая семья. Одним из преимуществ является возможность регулировки крепости кофе, температуры напитка и степени помола зерен. Это позволяет каждому подобрать для себя идеальный вариант кофе, учтя все индивидуальные предпочтения. Модель оснащена контейнером для кофе в зернах и емкостью для молотого кофе. Это позволяет использовать как зерновой, так и молотый кофе. Также предусмотрена насадка с приспособлением для вспенивания молока, что позволяет приготовить капучино или латте в домашних условиях. Устройство оборудовано дисплеем и часами, что делает его использование максимально комфортным. Вы можете установить автоматическое включение по времени, что позволит вам наслаждаться ароматным кофе сразу после пробуждения, а функция автоотключения обеспечит безопасность использования. Важной особенностью является возможность встраивания в мебель. Благодаря этому прибор не занимает много места на кухне и гармонично вписывается в любой интерьер. Предусмотрены автоматические программы промывки и очистки от накипи, что облегчает уход за кофемашиной Купперсберг KCM 182 Black и продлевает срок ее службы. Все детали, с которыми контактирует вода или кофе, легко снимаются и моются. Это касается и лотка для сбора капель, и контейнера для воды.
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Отзывы


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