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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692210
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Описание товара Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic
Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 готовит не только крепкий эспрессо или американо. Встроенный капучинатор превращает молоко в пену, позволяя наслаждаться вкусом латте. Внутрь вместительного контейнера поступают накопившиеся отходы. Технология декальцинации устраняет посторонние отложения, исключая риск забивания внутренних элементов. Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 оборудована электронной панелью, с использованием которой производится выбор температуры, крепости, объема воды. Керамическая кофемолка измельчает зерна, не воздействуя на вкусовые свойства. Противокапельная система предупреждает проливание жидкости на кухонные поверхности.
Отзывы о товаре Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна П.
Достоинства:
Комментарий:
отличное, покупаю уже вторую данной фирмы, не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
Иван К.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит неплохо. Но очень шумная, неудобный контейнер для воды. Низкое качество пластика. Ооочень шумная, кофе варит слабенький, высокий расход воды, много уходит в поддон. Никому рекомендовать не буду, большое желание поменять на другую.
Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 готовит не только крепкий эспрессо или американо. Встроенный капучинатор превращает молоко в пену, позволяя наслаждаться вкусом латте. Внутрь вместительного контейнера поступают накопившиеся отходы. Технология декальцинации устраняет посторонние отложения, исключая риск забивания внутренних элементов. Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 оборудована электронной панелью, с использованием которой производится выбор температуры, крепости, объема воды. Керамическая кофемолка измельчает зерна, не воздействуя на вкусовые свойства. Противокапельная система предупреждает проливание жидкости на кухонные поверхности.
Комментарий:
отличное, покупаю уже вторую данной фирмы, не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
Иван К.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит неплохо. Но очень шумная, неудобный контейнер для воды. Низкое качество пластика. Ооочень шумная, кофе варит слабенький, высокий расход воды, много уходит в поддон. Никому рекомендовать не буду, большое желание поменять на другую.
Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic
Достоинства:
Комментарий:
отличное, покупаю уже вторую данной фирмы, не пожалела о покупке
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит неплохо. Но очень шумная, неудобный контейнер для воды. Низкое качество пластика. Ооочень шумная, кофе варит слабенький, высокий расход воды, много уходит в поддон. Никому рекомендовать не буду, большое желание поменять на другую.