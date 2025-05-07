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Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic

2 Отзывы
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Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 1
Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 2
Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 1
  • Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 2
  • Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692210
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
8.3

Описание товара Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic

Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 готовит не только крепкий эспрессо или американо. Встроенный капучинатор превращает молоко в пену, позволяя наслаждаться вкусом латте. Внутрь вместительного контейнера поступают накопившиеся отходы. Технология декальцинации устраняет посторонние отложения, исключая риск забивания внутренних элементов. Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 оборудована электронной панелью, с использованием которой производится выбор температуры, крепости, объема воды. Керамическая кофемолка измельчает зерна, не воздействуя на вкусовые свойства. Противокапельная система предупреждает проливание жидкости на кухонные поверхности.

Отзывы о товаре Кофемашина Philips EP2224/10 Espresso Domestic

Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное, покупаю уже вторую данной фирмы, не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит неплохо. Но очень шумная, неудобный контейнер для воды. Низкое качество пластика. Ооочень шумная, кофе варит слабенький, высокий расход воды, много уходит в поддон. Никому рекомендовать не буду, большое желание поменять на другую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 готовит не только крепкий эспрессо или американо. Встроенный капучинатор превращает молоко в пену, позволяя наслаждаться вкусом латте. Внутрь вместительного контейнера поступают накопившиеся отходы. Технология декальцинации устраняет посторонние отложения, исключая риск забивания внутренних элементов. Кофемашина автоматическая Philips EP2224/10 оборудована электронной панелью, с использованием которой производится выбор температуры, крепости, объема воды. Керамическая кофемолка измельчает зерна, не воздействуя на вкусовые свойства. Противокапельная система предупреждает проливание жидкости на кухонные поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
отличное, покупаю уже вторую данной фирмы, не пожалела о покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит неплохо. Но очень шумная, неудобный контейнер для воды. Низкое качество пластика. Ооочень шумная, кофе варит слабенький, высокий расход воды, много уходит в поддон. Никому рекомендовать не буду, большое желание поменять на другую.


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