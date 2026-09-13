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Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный

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Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 1
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 2
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 3
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 4
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 5
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 6
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 7
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 8
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 9
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 10
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 11
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 12
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 13
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 14
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 15
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 16
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 17
Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 1
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 2
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 3
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 4
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 5
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 6
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 7
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 8
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 9
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 10
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 11
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 12
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 13
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 14
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 15
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 16
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 17
  • Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716944
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
13
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
48х41х30
Вес, кг.
9.4

Описание товара Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный

Кофемашина Bosch TIE20504 — автоматическая компактная техника для работы с зерновым кофе, выполненная в стиле VeroCafe. Её лаконичный черно-серебристый корпус сочетает нержавеющую сталь и высококачественный пластик. Габариты 37.8?24.7?42 см и вес 7.2 кг делают прибор удобным для размещения на кухонной стойке. Нержавейка придает премиальный вид и устойчивость к износу, а пластик облегчает конструкцию и снижает общий вес. Верхняя поверхность служит подогревом для чашек, что помогает сохранить аромат и температуру напитка дольше. На передней панели установлен информативный дисплей и кнопочные переключатели для простого управления. Бойлер в сочетании с проточным нагревателем Intelligent Heater inside обеспечивает быстрый разогрев и стабильную температуру. Система SensoFlow с датчиками температуры следит за тепловым режимом во время экстракции. Давление 15 бар и точный контроль температуры гарантируют насыщенный эспрессо с правильной crema. Резервуар для воды 1400 мл съемный, что упрощает пополнение и уход. Контейнер для зерен вмещает 250 г и снабжен изоляцией для снижения шума при помоле. Регулирование степени помола и размера порции позволяет настроить напиток под личные предпочтения. Прибор умеет готовить эспрессо, латте макиато, молочную пену и подавать горячую воду для чая. Функция OneTouch упрощает приготовление капучино и латте — все делается одной кнопкой. One Touch Double Cup позволяет одновременно получить две порции одним нажатием, экономя время утром. Для любителей контролировать процесс есть ручной режим приготовления капучино с насадкой для вспенивания. Высота капучинатора регулируется, поэтому легко использовать чашки разной высоты без брызг. Одновременное приготовление двух чашек и опция быстрого разогрева пригодятся при приеме гостей. Удобство обслуживания продумано до мелочей: съемный лоток для капель, контейнер для гущи и бак для воды. Автоматические программы промывки и очистки от накипи продлевают срок службы и упрощают уход. Автополоскание при включении и выключении защищает систему от отложений и сохраняет вкус напитков. Индикаторы уровня воды и зерен подскажут, когда пополнить запасы, а индикатор включения контролирует работу. Контейнер для зерен с шумопоглощением делает работу тише в ранние часы или в офисе. Электропитание 220-240 В при 1300 Вт обеспечивает требуемую мощность без перегрузок. Длина сетевого шнура 100 см типична для кухонной техники и дает свободу размещения. Компактные размеры и стильный дизайн делают прибор удачным выбором для дома или небольшой кухни. Он подойдет тем, кто ценит качество эспрессо, удобство автоматических функций и гибкость ручного управления. Если вы ищете баланс между профессиональной технологией и простотой эксплуатации, этот аппарат станет надежным помощником.

Отзывы о товаре Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Развернуть
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
13
Страна производитель
Словения
Описание
Кофемашина Bosch TIE20504 — автоматическая компактная техника для работы с зерновым кофе, выполненная в стиле VeroCafe. Её лаконичный черно-серебристый корпус сочетает нержавеющую сталь и высококачественный пластик. Габариты 37.8?24.7?42 см и вес 7.2 кг делают прибор удобным для размещения на кухонной стойке. Нержавейка придает премиальный вид и устойчивость к износу, а пластик облегчает конструкцию и снижает общий вес. Верхняя поверхность служит подогревом для чашек, что помогает сохранить аромат и температуру напитка дольше. На передней панели установлен информативный дисплей и кнопочные переключатели для простого управления. Бойлер в сочетании с проточным нагревателем Intelligent Heater inside обеспечивает быстрый разогрев и стабильную температуру. Система SensoFlow с датчиками температуры следит за тепловым режимом во время экстракции. Давление 15 бар и точный контроль температуры гарантируют насыщенный эспрессо с правильной crema. Резервуар для воды 1400 мл съемный, что упрощает пополнение и уход. Контейнер для зерен вмещает 250 г и снабжен изоляцией для снижения шума при помоле. Регулирование степени помола и размера порции позволяет настроить напиток под личные предпочтения. Прибор умеет готовить эспрессо, латте макиато, молочную пену и подавать горячую воду для чая. Функция OneTouch упрощает приготовление капучино и латте — все делается одной кнопкой. One Touch Double Cup позволяет одновременно получить две порции одним нажатием, экономя время утром. Для любителей контролировать процесс есть ручной режим приготовления капучино с насадкой для вспенивания. Высота капучинатора регулируется, поэтому легко использовать чашки разной высоты без брызг. Одновременное приготовление двух чашек и опция быстрого разогрева пригодятся при приеме гостей. Удобство обслуживания продумано до мелочей: съемный лоток для капель, контейнер для гущи и бак для воды. Автоматические программы промывки и очистки от накипи продлевают срок службы и упрощают уход. Автополоскание при включении и выключении защищает систему от отложений и сохраняет вкус напитков. Индикаторы уровня воды и зерен подскажут, когда пополнить запасы, а индикатор включения контролирует работу. Контейнер для зерен с шумопоглощением делает работу тише в ранние часы или в офисе. Электропитание 220-240 В при 1300 Вт обеспечивает требуемую мощность без перегрузок. Длина сетевого шнура 100 см типична для кухонной техники и дает свободу размещения. Компактные размеры и стильный дизайн делают прибор удачным выбором для дома или небольшой кухни. Он подойдет тем, кто ценит качество эспрессо, удобство автоматических функций и гибкость ручного управления. Если вы ищете баланс между профессиональной технологией и простотой эксплуатации, этот аппарат станет надежным помощником.
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Отзывы


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