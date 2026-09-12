Описание товара Кофемашина Smeg EGF03WHEU белая

В модели Smeg EGF03WHEU используется зерновой кофе: вы можете экспериментировать с крепостью, горчинкой или кислинкой итогового вкуса, при этом качество помола зерен останется на высоте. Кофемашина-эспрессо, как понятно из ее названия, направлена на приготовление конкретного напитка. Обычно представляет собой рожковую модель, но встречаются и встраиваемые варианты. Подойдет любителям крепкого насыщенного кофе, которым не нужно большое разнообразие меню. В Смег для нагрева воды используется термоблок — это залог быстрой работы и одна из причин довольно компактных размеров данного прибора. В отличие от бойлера вода нагревается порционно — за раз столько, сколько нужно для одной чашки. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе кнопочные / поворотные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Двойной эспрессо, Капучино, Латте макиато, Горячая вода. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Если вы хотите уменьшить или увеличить температуру будущего кофе, используйте специальную настройку на панели управления. Полноценное раскрытие вкусового букета может зависеть от посуды, в которую попадает готовый напиток, — вы можете подогреть чашки, чтобы их холодные стенки не повлияли на конечный результат. При длительном ожидании включается спящий режим — он позволяет экономить электроэнергию. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — белый. Основной материал поверхности — алюминий.