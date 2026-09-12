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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691972
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Описание товара Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO
Стильная и современная кофемашина KACM 2004 Adagio обладает сдержанным дизайном и предлагает 35 автопрограмм для приготовления напитков. Помимо этого, она подразумевает более двухсот индивидуальных настроек, а также возможность их сохранения. Выбор и настройка параметров напитка, таких как объем кофе и количество молочной пены, осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. Встроенный капучинатор Cream Expert позволяет автоматически готовить молочные напитки одним нажатием кнопки. Он совместим с отдельным контейнером для молока на 500 мл, который можно убрать в холодильник для хранения. Управлять кофемашиной возможно не только через сенсорный дисплей, но и с помощью дискового джойстика, который обеспечивает приятные тактильные ощущения. Высота дозатора для чашки также регулируется вручную, это позволяет готовить напитки в посуде различных размеров.
Стильная и современная кофемашина KACM 2004 Adagio обладает сдержанным дизайном и предлагает 35 автопрограмм для приготовления напитков. Помимо этого, она подразумевает более двухсот индивидуальных настроек, а также возможность их сохранения. Выбор и настройка параметров напитка, таких как объем кофе и количество молочной пены, осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. Встроенный капучинатор Cream Expert позволяет автоматически готовить молочные напитки одним нажатием кнопки. Он совместим с отдельным контейнером для молока на 500 мл, который можно убрать в холодильник для хранения. Управлять кофемашиной возможно не только через сенсорный дисплей, но и с помощью дискового джойстика, который обеспечивает приятные тактильные ощущения. Высота дозатора для чашки также регулируется вручную, это позволяет готовить напитки в посуде различных размеров.
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