Top.Mail.Ru
Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 1
Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 2
Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
1.1
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 1
  • Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 2
  • Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
1.1
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х26
Вес, кг.
9.4

Описание товара Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0)

Представьте, как каждое утро в вашем доме начинает пахнуть свежесваренным кофе, как в лучшей итальянской кофейне. Этот волнующий аромат, насыщенный и бархатистый, теперь может дарить вам автоматическая кофемашина Ariete 1452/00. Это не просто прибор, а ваш личный бариста, который превратит процесс приготовления любимого напитка в изысканный ритуал, полный удовольствия и простоты. С первого взгляда Ariete 1452/00 привлекает своим стильным дизайном и интуитивно понятным сенсорным управлением. Один легкий касание на ярком дисплее — и вы запускаете процесс создания идеального эспрессо или американо. Вам больше не нужно нажимать кнопки — просто выберите желаемый напиток, и машина сделает всё за вас. Эта модель использует только зерновой кофе, что гарантирует непревзойденную свежесть и полноту вкуса в каждой чашке. Встроенная кофемолка с вместительным контейнером на 100 грамм зёрен позволяет самостоятельно регулировать степень помола, чтобы раскрыть все грани вкуса выбранного вами сорта. Мощность 1350 Вт и профессиональное давление в 19 бар — это сердце кофемашины, которое обеспечивает идеальную экстракцию кофейных масел. Результат — густая, стойкая пенка крема, которая является настоящим признаком качественно приготовленного эспрессо. Независимо от того, предпочитаете ли вы короткий и крепкий эспрессо или более мягкий американо, машина точно соблюдает рецептуру, даря вам стабильно превосходный результат. Для ценителей молочных напитков Ariete 1452/00 открывает возможности для творчества. Ручной капучинатор позволяет вам самостоятельно готовить нежную молочную пену для капучино, латте или латте макиато. Вы контролируете процесс и можете экспериментировать с текстурой пены, создавая именно тот напиток, который хотите в данный момент. Регулировка диспенсера по высоте позволяет с легкостью использовать чашки и даже высокие кружки, что делает использование устройства максимально удобным. Забота о вашем времени и комфорте проявляется в продуманных дополнительных функциях. Функция автоматической декальцинации избавит вас от хлопот по уходу за машиной, самостоятельно оповещая о необходимости провести очистку от накипи. Система автоматического отключения обеспечивает безопасность и экономию электроэнергии. А функция подачи горячей воды будет незаменима, если вам потребуется быстро приготовить чай или другой горячий напиток. Объем резервуара для воды в 1.1 литра достаточен для приготовления нескольких порций кофе подряд без необходимости долива. Ariete 1452/00 — это разумное вложение в ваше ежедневное наслаждение. Она сочетает в себе передовые технологии, надежность итальянского бренда и элегантный дизайн, который украсит любую кухню. Это больше, чем кофемашина — это источник вдохновения для новых кофейных открытий и возможность баловать себя и своих гостей безупречным кофе каждый день, не выходя из дома. Позвольте себе роскошь пробуждения с чашкой идеально сбалансированного, ароматного кофе, который заряжает энергией и хорошим настроением с самого утра.

Отзывы о товаре Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
серебристый, черный
Объём резервуара для воды
1.1
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, как каждое утро в вашем доме начинает пахнуть свежесваренным кофе, как в лучшей итальянской кофейне. Этот волнующий аромат, насыщенный и бархатистый, теперь может дарить вам автоматическая кофемашина Ariete 1452/00. Это не просто прибор, а ваш личный бариста, который превратит процесс приготовления любимого напитка в изысканный ритуал, полный удовольствия и простоты. С первого взгляда Ariete 1452/00 привлекает своим стильным дизайном и интуитивно понятным сенсорным управлением. Один легкий касание на ярком дисплее — и вы запускаете процесс создания идеального эспрессо или американо. Вам больше не нужно нажимать кнопки — просто выберите желаемый напиток, и машина сделает всё за вас. Эта модель использует только зерновой кофе, что гарантирует непревзойденную свежесть и полноту вкуса в каждой чашке. Встроенная кофемолка с вместительным контейнером на 100 грамм зёрен позволяет самостоятельно регулировать степень помола, чтобы раскрыть все грани вкуса выбранного вами сорта. Мощность 1350 Вт и профессиональное давление в 19 бар — это сердце кофемашины, которое обеспечивает идеальную экстракцию кофейных масел. Результат — густая, стойкая пенка крема, которая является настоящим признаком качественно приготовленного эспрессо. Независимо от того, предпочитаете ли вы короткий и крепкий эспрессо или более мягкий американо, машина точно соблюдает рецептуру, даря вам стабильно превосходный результат. Для ценителей молочных напитков Ariete 1452/00 открывает возможности для творчества. Ручной капучинатор позволяет вам самостоятельно готовить нежную молочную пену для капучино, латте или латте макиато. Вы контролируете процесс и можете экспериментировать с текстурой пены, создавая именно тот напиток, который хотите в данный момент. Регулировка диспенсера по высоте позволяет с легкостью использовать чашки и даже высокие кружки, что делает использование устройства максимально удобным. Забота о вашем времени и комфорте проявляется в продуманных дополнительных функциях. Функция автоматической декальцинации избавит вас от хлопот по уходу за машиной, самостоятельно оповещая о необходимости провести очистку от накипи. Система автоматического отключения обеспечивает безопасность и экономию электроэнергии. А функция подачи горячей воды будет незаменима, если вам потребуется быстро приготовить чай или другой горячий напиток. Объем резервуара для воды в 1.1 литра достаточен для приготовления нескольких порций кофе подряд без необходимости долива. Ariete 1452/00 — это разумное вложение в ваше ежедневное наслаждение. Она сочетает в себе передовые технологии, надежность итальянского бренда и элегантный дизайн, который украсит любую кухню. Это больше, чем кофемашина — это источник вдохновения для новых кофейных открытий и возможность баловать себя и своих гостей безупречным кофе каждый день, не выходя из дома. Позвольте себе роскошь пробуждения с чашкой идеально сбалансированного, ароматного кофе, который заряжает энергией и хорошим настроением с самого утра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Ariete 1452 (00M145201AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...