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Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный

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Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 1
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Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 6
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 7
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 8
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 9
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 10
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 11
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 12
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 13
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 14
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 15
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 16
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 17
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 18
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 19
Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 20
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Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
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  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 2
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 3
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 4
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 5
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 6
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 7
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 8
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 9
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 10
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 11
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 12
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 13
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 14
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 15
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 16
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 17
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 18
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  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 21
  • Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703868
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х27
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный

Кофемашина Hyundai HAM-4402 создана для тех, кто ценит контроль над каждым этапом приготовления напитка. Эта модель работает с зерновым кофе и оснащена мощной итальянской помпой ARS с давлением 20 бар, что обеспечивает стабильную экстракцию и выраженный вкус. Встроенная сенсорная панель позволяет с легкостью выбрать нужный режим: эспрессо, двойной эспрессо, американо или подачу горячей воды. Для каждого напитка можно настроить объем от 20 до 250 мл, крепость и температуру, адаптируя вкус под индивидуальные предпочтения. Кофемолка с коническими жерновами из нержавеющей стали работает в пяти режимах. Это позволяет подобрать нужную степень помола как для насыщенного эспрессо, так и для мягкого американо. Контейнер для зерен рассчитан на 100 граммов, чего достаточно для нескольких порций без необходимости пополнения. Заварочный блок выполнен в съемном формате и легко очищается. Встроенное предварительное смачивание усиливает аромат и глубину вкуса. Hyundai HAM-4402 поддерживает удобство в деталях. Регулируемый дозатор по высоте от 80 до 145 мм подходит как для маленьких чашек, так и для больших кружек. Съемный резервуар на 1,1 литра легко заполняется и обслуживается. Отсек для капель объемом 0,6 литра также легко снимается и промывается, что особенно удобно при интенсивной эксплуатации. Сенсорное управление упрощает выбор нужных параметров, а информативный дисплей отображает текущие настройки. Корпус модели выполнен в черном цвете с сочетанием пластика и металлических вставок. Функция подогрева чашек помогает сохранить нужную температуру напитка. Наличие автоотключения делают устройство безопасным и экономичным. Программа самоочистки и система удаления накипи продлевают срок службы прибора, облегчая уход за ним. Hyundai HAM-4402 — это надежное и функциональное решение для ценителей натурального зернового кофе в домашних условиях.

Отзывы о товаре Кофемашина Hyundai HAM-4402 1350Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Hyundai HAM-4402 создана для тех, кто ценит контроль над каждым этапом приготовления напитка. Эта модель работает с зерновым кофе и оснащена мощной итальянской помпой ARS с давлением 20 бар, что обеспечивает стабильную экстракцию и выраженный вкус. Встроенная сенсорная панель позволяет с легкостью выбрать нужный режим: эспрессо, двойной эспрессо, американо или подачу горячей воды. Для каждого напитка можно настроить объем от 20 до 250 мл, крепость и температуру, адаптируя вкус под индивидуальные предпочтения. Кофемолка с коническими жерновами из нержавеющей стали работает в пяти режимах. Это позволяет подобрать нужную степень помола как для насыщенного эспрессо, так и для мягкого американо. Контейнер для зерен рассчитан на 100 граммов, чего достаточно для нескольких порций без необходимости пополнения. Заварочный блок выполнен в съемном формате и легко очищается. Встроенное предварительное смачивание усиливает аромат и глубину вкуса. Hyundai HAM-4402 поддерживает удобство в деталях. Регулируемый дозатор по высоте от 80 до 145 мм подходит как для маленьких чашек, так и для больших кружек. Съемный резервуар на 1,1 литра легко заполняется и обслуживается. Отсек для капель объемом 0,6 литра также легко снимается и промывается, что особенно удобно при интенсивной эксплуатации. Сенсорное управление упрощает выбор нужных параметров, а информативный дисплей отображает текущие настройки. Корпус модели выполнен в черном цвете с сочетанием пластика и металлических вставок. Функция подогрева чашек помогает сохранить нужную температуру напитка. Наличие автоотключения делают устройство безопасным и экономичным. Программа самоочистки и система удаления накипи продлевают срок службы прибора, облегчая уход за ним. Hyundai HAM-4402 — это надежное и функциональное решение для ценителей натурального зернового кофе в домашних условиях.
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Отзывы


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