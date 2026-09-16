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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Кофемашина Rondell RDE-1118 позволит всего одним касанием сенсорного LED-дисплея приготовить приготовить американо, эспрессо, капучино, латте молочную пенку и нагреть воду для разнообразных напитков. Насыщенный вкус и аромат напитков раскрывается благодаря итальянской помпе ARS с давлением 20 Бар.
Для измельчения кофейных зерен предлагается встроенная коническая кофемолка с 5 степенями помола. Автоматический капучинатор формирует плотную и воздушную пену из молока. Платформа для размещения чашек оснащена механизмом регулировки по высоте от 85 до 130 мм и подсветкой. В модели предусмотрена автоматическая очистка системы молочной пены и декальцинация. Она продлевает срок службы устройств и упрощает уход.
С кофемашиной Rondell RDE-1118 вы сможете готовить напитки по своим предпочтениям: регулировать количество молотого кофе, выбирать объем чашки от 20 до 250 мл, степень крепости напитка от 9 до 11 г и его температуру в диапазоне 75–95°С. Благодаря компактным размерам устройство получится разместить даже на маленькой кухне.
Кофемашина Rondell RDE-1118 позволит всего одним касанием сенсорного LED-дисплея приготовить приготовить американо, эспрессо, капучино, латте молочную пенку и нагреть воду для разнообразных напитков. Насыщенный вкус и аромат напитков раскрывается благодаря итальянской помпе ARS с давлением 20 Бар.
Для измельчения кофейных зерен предлагается встроенная коническая кофемолка с 5 степенями помола. Автоматический капучинатор формирует плотную и воздушную пену из молока. Платформа для размещения чашек оснащена механизмом регулировки по высоте от 85 до 130 мм и подсветкой. В модели предусмотрена автоматическая очистка системы молочной пены и декальцинация. Она продлевает срок службы устройств и упрощает уход.
С кофемашиной Rondell RDE-1118 вы сможете готовить напитки по своим предпочтениям: регулировать количество молотого кофе, выбирать объем чашки от 20 до 250 мл, степень крепости напитка от 9 до 11 г и его температуру в диапазоне 75–95°С. Благодаря компактным размерам устройство получится разместить даже на маленькой кухне.
Кофемашина Rondell RDE-1118 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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