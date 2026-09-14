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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая

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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 1
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 2
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 3
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 4
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 5
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 6
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 7
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 8
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Управление
электронное
Кофемолка
да
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 1
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 2
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 3
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 4
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 5
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 6
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 7
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 8
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730566
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Характеристики

Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
50х45х34
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая

Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая

Отзывы о товаре Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Развернуть
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Описание
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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