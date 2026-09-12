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Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный

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Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 1
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 2
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 3
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 4
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 5
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 6
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 7
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 8
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 9
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 10
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 11
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 12
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 13
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 14
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 15
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 16
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 17
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 18
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 19
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 20
Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.5
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 1
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 2
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 3
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 4
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 5
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 6
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 7
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 8
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 9
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 10
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 11
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 12
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 13
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 14
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 15
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 16
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 17
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 18
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 19
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 20
  • Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703411
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.5
Давление, Бар
20
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х26
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный

Hyundai HAM-4001 — автоматическая кофемашина с расширенными возможностями, разработанная для ценителей качественного кофе дома или в офисе. Давление помпы 20 бар позволяет добиться насыщенного вкуса и плотной консистенции в каждой чашке. Система предварительного смачивания усиливает аромат, а сенсорная панель управления обеспечивает легкий выбор программы. Доступно пять автоматических рецептов: эспрессо, двойной эспрессо, американо, подача горячей воды и пара. Объем каждого напитка можно настроить под себя. Встроенная жерновая кофемолка оснащена 15 степенями помола и стальными ножами. Благодаря этому можно выбрать необходимую степень помола – от мелкой до крупной. Данная функция позволяет адаптировать напиток в зависимости от вкусовых предпочтений и сорта кофе. Контейнер для кофейных зерен рассчитан на 180 граммов, что удобно для регулярного использования. Заварочный блок горизонтального типа легко извлекается и просто очищается. Съемный резервуар для воды объемом 1,5 литра упрощает долив и уход. Корпус модели выполнен из прочного черного пластика. Удобство использования повышает регулируемый по высоте дозатор под чашки разного размера. Стальная трубка ручного капучинатора позволяет самостоятельно готовить молочную пену нужной плотности и температуры. Предусмотрено автоматическое отключение спустя 30 минут бездействия. Устойчивость кофемашины обеспечивают прорезиненные ножки, которые не скользят по столу. Hyundai HAM-4001 — это продуманное сочетание функций, качества и эргономики. Она подходит как для любителей черного кофе, так и для тех, кто ценит возможность точной настройки напитка под настроение. Надежная конструкция, легкое управление и простой уход делают эту модель оптимальным решением для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
молотый
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.5
Давление, Бар
20
Емкость для молока
нет
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Развернуть
Количество степеней помола
15
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HAM-4001 — автоматическая кофемашина с расширенными возможностями, разработанная для ценителей качественного кофе дома или в офисе. Давление помпы 20 бар позволяет добиться насыщенного вкуса и плотной консистенции в каждой чашке. Система предварительного смачивания усиливает аромат, а сенсорная панель управления обеспечивает легкий выбор программы. Доступно пять автоматических рецептов: эспрессо, двойной эспрессо, американо, подача горячей воды и пара. Объем каждого напитка можно настроить под себя. Встроенная жерновая кофемолка оснащена 15 степенями помола и стальными ножами. Благодаря этому можно выбрать необходимую степень помола – от мелкой до крупной. Данная функция позволяет адаптировать напиток в зависимости от вкусовых предпочтений и сорта кофе. Контейнер для кофейных зерен рассчитан на 180 граммов, что удобно для регулярного использования. Заварочный блок горизонтального типа легко извлекается и просто очищается. Съемный резервуар для воды объемом 1,5 литра упрощает долив и уход. Корпус модели выполнен из прочного черного пластика. Удобство использования повышает регулируемый по высоте дозатор под чашки разного размера. Стальная трубка ручного капучинатора позволяет самостоятельно готовить молочную пену нужной плотности и температуры. Предусмотрено автоматическое отключение спустя 30 минут бездействия. Устойчивость кофемашины обеспечивают прорезиненные ножки, которые не скользят по столу. Hyundai HAM-4001 — это продуманное сочетание функций, качества и эргономики. Она подходит как для любителей черного кофе, так и для тех, кто ценит возможность точной настройки напитка под настроение. Надежная конструкция, легкое управление и простой уход делают эту модель оптимальным решением для ежедневного использования.
Самовывоз
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Отзывы


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