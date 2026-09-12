Кофемашина Kitfort КТ-7320
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.9
Управление
механическое
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690211
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.9
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х41х41
Вес, кг.
12.5
Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7320
Автоматическая кофемашина КТ-7320 — отличный выбор для гурманов, которые не желают тратить много времени и сил, чтобы приготовить вкусный кофе. Кофемашина приготовит для вас: эспрессо, двойной эспрессо, молочную пенку, а также горячую воду. Кофемашина КТ-7320 позволит вам настроить объём воды и температуру кофе, время взбивания и подогревания молока, жёсткость воды, более или менее крепкий кофе. Также вы можете настроить время автоматического включения и отключения кофемашины.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.9
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Автоматическая кофемашина КТ-7320 — отличный выбор для гурманов, которые не желают тратить много времени и сил, чтобы приготовить вкусный кофе. Кофемашина приготовит для вас: эспрессо, двойной эспрессо, молочную пенку, а также горячую воду. Кофемашина КТ-7320 позволит вам настроить объём воды и температуру кофе, время взбивания и подогревания молока, жёсткость воды, более или менее крепкий кофе. Также вы можете настроить время автоматического включения и отключения кофемашины.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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