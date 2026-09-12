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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692212
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С кофемашиной автоматической Philips EP1220/00 вы сможете наслаждаться великолепным ароматом и насыщенным вкусом разнообразных кофейных напитков, приготовленных из свежемолотых зерен. Интеллектуальная система варки обеспечивает приготовление кофе при идеальной температуре. Ручной капучинатор, присутствующий в оснащении устройства, позволит в совершенстве освоить варку капучино или латте маккиато. Получите нежную молочную пенку, приготовленную при помощи пара. Простая конструкция капучинатора позволит тратить минимум времени и сил на его очистку. Автоматическая кофемашина Philips EP1220/00 стала обладательницей интуитивно понятной сенсорной панели управления, позволяющей одним касанием выбрать любимый кофе, настроить объем порции и крепость напитка. Керамические мельницы отличаются долговечностью, а 12 режимов позволят выбрать нужную степень помола – от сверхмелкого до крупного. Благодаря автоматической программе, уведомляющей о необходимости очистки машины от налета, поддерживать ее в идеальном состоянии очень просто.
С кофемашиной автоматической Philips EP1220/00 вы сможете наслаждаться великолепным ароматом и насыщенным вкусом разнообразных кофейных напитков, приготовленных из свежемолотых зерен. Интеллектуальная система варки обеспечивает приготовление кофе при идеальной температуре. Ручной капучинатор, присутствующий в оснащении устройства, позволит в совершенстве освоить варку капучино или латте маккиато. Получите нежную молочную пенку, приготовленную при помощи пара. Простая конструкция капучинатора позволит тратить минимум времени и сил на его очистку. Автоматическая кофемашина Philips EP1220/00 стала обладательницей интуитивно понятной сенсорной панели управления, позволяющей одним касанием выбрать любимый кофе, настроить объем порции и крепость напитка. Керамические мельницы отличаются долговечностью, а 12 режимов позволят выбрать нужную степень помола – от сверхмелкого до крупного. Благодаря автоматической программе, уведомляющей о необходимости очистки машины от налета, поддерживать ее в идеальном состоянии очень просто.
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